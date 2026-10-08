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győzike

Győzike meghozta a nehéz döntést, eladja nógrádmegyeri házát

47 perce
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Hosszú gondolkodás után meghozta a döntést Gáspár Győző és családja: megválnak szeretett nógrádmegyeri otthonuktól. Győzike Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a hatalmas, felújított és teljesen berendezett házat akár eladnák, akár hosszú távra kiadnák.
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győzikeGáspár GyőzikeGáspár Győző

Győzike a közösségi oldalán arról írt, hogy nem volt könnyű meghozniuk a döntést, hiszen a nógrádmegyeri otthonhoz rengeteg emlék fűzi őket. Végül azonban úgy határoztak, hogy eladják vagy kiadják az ingatlant.

Gáspár Győző, Győzike
Győzike eladja nógrádmegyeri házát
Fotó: TV2 / TV2

A házat ráadásul teljesen berendezve kínálják.

A bútorok, a kiegészítők és az otthon többi berendezési tárgya is marad, így az új tulajdonos vagy bérlő gyakorlatilag egy azonnal használható otthont kap.

A bejegyzés szerint az ingatlan nemcsak magánszemélyek számára lehet érdekes, hanem cégeknek is alkalmas lehet. Emiatt hosszú távú bérbeadásban is gondolkodnak, de természetesen megvásárolni is lehet a házat.

A bejegyzés nem közöl konkrét vételárat vagy bérleti díjat. A komoly érdeklődők a bejegyzésben megadott telefonszámon tájékozódhatnak. 

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