Győzike meghozta a nehéz döntést, eladja nógrádmegyeri házát

Győzike a közösségi oldalán arról írt, hogy nem volt könnyű meghozniuk a döntést, hiszen a nógrádmegyeri otthonhoz rengeteg emlék fűzi őket. Végül azonban úgy határoztak, hogy eladják vagy kiadják az ingatlant.

Győzike eladja nógrádmegyeri házát

Fotó: TV2 / TV2

A házat ráadásul teljesen berendezve kínálják.

A bútorok, a kiegészítők és az otthon többi berendezési tárgya is marad, így az új tulajdonos vagy bérlő gyakorlatilag egy azonnal használható otthont kap.

A bejegyzés szerint az ingatlan nemcsak magánszemélyek számára lehet érdekes, hanem cégeknek is alkalmas lehet. Emiatt hosszú távú bérbeadásban is gondolkodnak, de természetesen megvásárolni is lehet a házat.

A bejegyzés nem közöl konkrét vételárat vagy bérleti díjat. A komoly érdeklődők a bejegyzésben megadott telefonszámon tájékozódhatnak.

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