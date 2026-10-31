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hadas kriszta

Az egész országot megrázta Hadas Kriszta halála – két éve nincs köztünk a népszerű riporter

1 órája
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Két évvel ezelőtt, 2024. október 31-én, mindössze 53 éves korában hunyt el Hadas Kriszta. A népszerű televíziós riporter három évtizedes pályafutása során számtalan emberi sorsot mutatott be, különös figyelmet fordítva a családokra, az anyaságra és a kiszolgáltatott helyzetben élőkre. Halálának második évfordulóján életére és munkásságára emlékezünk.
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hadas krisztahalálmagyar televíziódokumentumfilm

Hadas Kriszta 1971-ben született Budapesten. Újságírói pályafutását 1992-ben, a Magyar Rádió Krónika című műsoránál kezdte, majd 1994-től a Magyar Televízió szerkesztő-riportereként dolgozott. Közben a Színház- és Filmművészeti Főiskola televízió- és dokumentumfilm-rendező szakán tanult.

hadas kriszta
Két éve nincs köztünk Hadas Kriszta.

1997-ben az RTL Klubhoz szerződött, három évvel később pedig a TV2-höz került. Nevéhez fűződött az Igazi vészhelyzetben és a Gyerekkórház című dokumentumfilm-sorozat, emellett a Napló riportereként, valamint az Aktív és a Magellán főszerkesztőjeként is dolgozott. 2007 és 2010 között vezető szerkesztőként többek között a Mokka munkájáért is felelt. Pályafutása során az ATV műsoraiban is feltűnt.

Hadas Kriszta mindig az emberi történetekre figyelt

Határozott, szókimondó televíziós személyiségként ismerték, munkáit ugyanakkor különleges érzékenység jellemezte. Riportjaiban a társadalmi problémák, az egészségügy, a családok és a nehéz élethelyzetbe került emberek történetei kaptak hangsúlyt.

Az utóbbi években a Jön a baba című dokumentumfilm-sorozat alkotójaként az anyaság kevésbé látható oldalát is megmutatta. Nem idealizálta a gyermekvállalást: a boldog pillanatok mellett a félelmekről, a kimerültségről és a bizonytalanságokról is őszintén beszélt.

Saját nehézségeit sem titkolta. Nyíltan vállalta a túlterheltséggel és az állandó megfelelési kényszerrel kapcsolatos tapasztalatait. Fontosnak tartotta, hogy tudását a fiatalabb újságíróknak is továbbadja. Úgy vélte, a kíváncsiság, a tájékozottság és az emberi tisztesség elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki felelősséggel mutathassa be mások életét.

Váratlanul ért véget az élete

Hadas Kriszta 2024. október 31-én vásárlás közben lett rosszul a budapesti Fény utcai piacon. A helyszínre érkező mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de az életét már nem tudták megmenteni.

A riporter két gyermek édesanyja és egy kislány nagymamája volt. Első házasságából, Kakuk Györggyel 1994-ben született lánya, Sára, aki 2021-ben maga is édesanya lett. Második férjével, Balassa Jánossal közös fiuk, Zsigmond 2010-ben született.

Hadas Kriszta három évtizeden át volt a magyar televíziózás meghatározó alakja. Riportjai és dokumentumfilmjei mellett az az empátia és figyelem is emlékezetessé tette, amellyel az emberek felé fordult. Munkássága halála után két évvel is őrzi emlékét.

 

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