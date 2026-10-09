Hajdú Péter egy kényes témában foglalt állást: „Nem támogatom az aktív eutanáziát”

Elengedni és méltósággal átsegíteni a „túlvilágra”, vagy végignézni a szenvedését, imádkozni azért, hogy ha csak lehet békében lépjen át az öröklétbe? Ezek a kérdések már a görög filozófust, Platont is foglalkoztatták. Olyannyira, hogy írt is a témáról az Állam című művében Kr.e. 380 körül. Az aktív eutanáziát, vagyis az orvosi segítséggel végrehajtott „elengedést” jelenleg mindössze kilenc országban engedélyezik a világon, míg az úgynevezett asszisztált végrehajtást, ennél jóval többen teszik lehetővé a törvények. Ez utóbbi annyit jelent, hogy az orvos felírja, vagy átadja a a halált okozó gyógyszert, de azt a beteg önmaga veszi be. A kérdés tehát immáron 2400 éve egyetértés nélkül „kering” a térben, és időről-időre Magyarországon is a közérdeklődés homlokterébe kerül. Utoljára Az ének iskolájában is feltűnt fiatal tehetség, De Re Attila Luigi esetében merült fel a téma, miután a nagybeteg (krónikus fáradtság szindrómában szenvedő) fiú kérte és kapta meg az asszisztált eutanáziát Németországban 2026. július 11-én. Előtte pedig Karsai Dániel harcától volt hangos a honi sajtó, hiszen az újságíró egészen az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, hogy engedélyezzék számára a kegyes halált. Dániel kérelmét azonban elutasították, így végül 2024. szeptember 28-án természetes úton ment el az amiotrófiás laterálszklerózisa következményeként. Most pedig Galambos Lajos árulta el a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor soron következő epizódjának felvételén, hogy gyermekei édesanyja élete utolsó szakaszában már nemcsak vágyta, de kérte is a halált gyermekeitől. Bogi erről már korábban a betegsége diagnosztizálásával egy időben beszélt is családtagjaival.

Hajdú Péter kifejtette, miért nem tartja helyesnek az aktív eutanázia engedélyezését (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter: „Ellenzem az eutanázia aktív formáját, vagyis azt, hogy egy orvos, aki letette a hippokratészi esküt, tevékenyen részt vegyen egy ember életének kioltásában”

Az Origo ezért úgy döntött felteszi a majd két és fél évezredes kérdést Hajdú Péternek is, aki istenfélő emberként, hite szerint csak egyetlen helyes választ adhatott. „Galambos Lajos elmondta a beszélgetésünk során, hogy Bogi már jóval a halála előtt arra kérte őt és a három gyermeküket is, hogy ha eljön az idő, és amikor már csak gépekkel tartják életben, engedjék őt elmenni. Ekkor alakult ki köztünk egy nézetkülönbség. Én ugyanis ellenzem az eutanázia aktív formáját, vagyis azt, hogy egy orvos, aki letette a hippokratészi esküt, tevékenyen részt vegyen egy ember életének kioltásában.

Ha azonban egy gyógyíthatatlan beteg, szenvedő ember azt kéri, hogy ne kössék gépekre, hogy azzal meghosszabbítsák a szenvedéseit, azt támogatom

– kezdte lapunknak Hajdú Péter, a Frizbi TV műsorvezetője.