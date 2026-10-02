Hajdú Péter kiszedte L.L. Juniorból az igazat: Ezért ért véget a lángoló szerelem

L.L. Junior tizenhét kilót fogyott és átértékelte magánélete alakulását

L.L. Junior szerint nincs, vagy csak részben. „Tizenhét kilót fogytam… De nem a szerelmi bánat az oka. Inkább úgy minden. Sok teher, és biztosan volt benne megfelelési kényszer is. Az utóbbi huszon-egynéhány éveben harminc perces műsorokat adtam, de ezek nagy, kilencven-százhúsz perces élők megkívánják, hogy az ember normálisan igyon előtte. Ne csak kicsit, hanem b.sszon be rendesen. Csak viccelek! Az kell, hogy az ember bírja tüdővel és kapacitással. Ehhez pedig nyilván súlyt kellett veszítsek.”

Szóval gondoltam, megnézem, milyen egy fogyókúra. Áprilistól júniusig lement...

„Beszéltem endokrinológussal és egyéb orvosokkal. Megmérték a cukromat és minden értékemet, majd mondták, hogy ez lehet a megoldás. Mindenki mondja, hogy vigyázzak, mert visszajöhet, de az utóbbi hónapokban semmi nem jött vissza” – kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor péntek esti epizódjának felvételén L.L. Junior.

Frey Timi és L.L. Junior idén nyáron végleg szakítottak (Fotó: MW)

Hajdú Péternek vallott érzéseiről a rapper

Hajdú Péter ezután visszatért vendége finoman szólva is zűrös magánéletére, melynek utolsó ismerté vált eleme egy hangos és botrányokkal teli szakítás volt. „Nem lehet minden kapcsolatnak vége ideálisan. Nem mindig jön össze, hogy egy koccintással a végén megköszönve egymás idejét elbúcsúzni.

Negyvenöt évesen sem tudom profin kezelni ezeket a helyzeteket. Vannak hülyeségeim és hülye eszközökhöz is nyúlok.

„Voltak időszakaim, amikor közlési kényszerem volt és sztoriztam mindent. Volt ott düh, harag... Annyiszor szakítottunk már a másfél év alatt, hogy nem tudtuk, mikor jön az utolsó. Biztos voltam benne, hogy kibékülünk” – idézte fel a Frey Timihez fűződő kapcsolatának hullámvasútszerű történetét a rapper, aki saját bevallása szerint mára túl van a szakításon, és visszatekintve tisztábban is látja, miért alakult így a kettejük közt röviden, ciklikusan, de ezer fokon izzó szerelem. „Számomra a legnagyobb tanulság az volt, hogy ha egy kapcsolatban csak fekszünk egymás mellett és ott van benned a bizonytalanság, a kétely, a féltékenység és a hezitálás... Egyszóval, ha a kapcsolat nyugalmat nem ad, csak feszkót, akkor ott valami nagyon-nagyon nem stimmel. Mi pedig ezt hatványozottan csináltuk. Nagyon sokat veszekedtünk. Ő sem volt nyugodt és én sem. Én is tudom, és szerintem már ő is tudja, hogy mit kellett volna másképp csinálnunk. Nálunk, romáknál van egy ilyen szorzó” – fogalmazott L.L. Junior, aki állítja, ma már a nyugalmat keresné egy kapcsolatban.