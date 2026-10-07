Ritkán látott fotók a ma 84 éves Halász Judit fiatalkorából – retró galéria

Pontosan 84 évvel ezelőtt, 1942. október 7-én Budapesten született Halász Judit. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja születésnapja alkalmából összegyűjtöttünk egy csokorra való ritka fotót, mely sokaknak okozhat meglepetést, míg másokban garantáltan szép emlékeket ébreszt.

Halász Judit 84 éves lett

Fotó: Fortepan

Halász Judit a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban érettségizett 1960-ban. Innen egyenes út vezetett számára a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, aminek elvégzése után Pécsre került. Hamarosan azonban már vissza is tért a fővárosba: alig fél év után Várkonyi Zoltán először vendégként hívta a Vígszínházba, majd a következő évadra le is szerződtette.

Játszott A. Miller, Tennessee Williams, Csehov, Molière, G. B. Shaw, Goldoni, Krúdy Gyula, Örkény István, Szakonyi Károly, Woody Allen, Neil Simon és még sok más szerző darabjaiban, szerepelt Szabó István, Keleti Márton, Máriássy Félix, Várkonyi Zoltán, Székely István és mások filmjeiben, magyar költők műveit megzenésítő, gyerekeknek szánt albumaival pedig tulajdonképpen műfajt teremtett Magyarországon – no meg aranylemezeket, majd pedig platinalemezt kapott.

2003-ban Presser Gáborral együtt az UNICEF Magyar Bizottságának jószolgálati nagykövete lett.

Férje Rózsa János filmrendező. Egy fiuk született, Tamás, 1971-ben. Három unoka büszke nagymamája.

Retró fotók Halász Judit életéből

Retró galériánk Halász Judit életéről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig: