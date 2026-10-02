Rátámadt 12 éves fiára Halle Berry? Volt férje súlyos vádakat fogalmazott meg

Súlyos vádakkal állt elő Halle Berry volt férje. Olivier Martinez szerint a színésznő szeptember 26-án rátámadt 12 éves fiukra, Maceóra, majd fojtogatni kezdte. A férfi távoltartási végzést és a gyermek kizárólagos felügyeleti jogát kéri – adta hírül a Page Six.

Halle Berry amerikai színésznő az exe szerint fojtogatta a fiukat

Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Halle Berry tagadja a vádakat

Martinez bírósági beadványából kiderül, a vita akkor kezdődött, amikor a színésznő szóvá tette, hogy fia virtuálisvalóság-szemüveggel játszik. A szóváltás hamar tettlegességig fajult.

Megragadta Maceót a nyakánál, és fojtogatni kezdte, miközben azt kiabálta: »Ki az erősebb most?!«

– áll a dokumentumban.

Olivier Martinez has been granted a temporary restraining order against ex-wife Halle Berry. He’s accused her of abusing their 12-year-old son, Maceo. https://t.co/RQyoyRgFAz — Entertainment Weekly (@EW) October 2, 2026

A férfi szerint Halle Berry vőlegénye, Van Hunt szintén jelen volt. A gyermek ezt követően állítólag kétségbeesetten hívta fel az apját, és arra kérte, menjen érte. Martinez szerint a fiú azt mondta, nem akar az anyjával maradni, mert traumatizálták a történtek.

Súlyos vádak, kemény cáfolat

A volt férj azt is állítja, hogy nem egyszeri esetről van szó, Berry az elmúlt másfél évben többször is a földre teperte a fiát, majd arra kényszerítette, hogy „kopogással” jelezze, ha feladja.

A színésznő exe a beadványban további állításokat is megfogalmazott. Szerinte korábban rasszista kijelentés hangzott el a fiú apjával kapcsolatban, és azt is állítja, hogy volt felesége alkoholfogyasztása hozzájárulhatott a történtekhez.

A hollywoodi sztár ügyvédje kategorikusan visszautasította a vádakat, és Martinez beadványát „teljesen alaptalannak és szándékosan félrevezetőnek” nevezte.

Marina Beck szerint éppen a volt férjnél dokumentáltak korábban „kiszámíthatatlan, birtokló és erőszakos viselkedést”.

Az ügyvéd felhívta a figyelmet arra is, hogy a férfi többször megsértette a bírósági végzéseket, és akadályozta a gyermekük számára szükséges terápiás és oktatási segítséget.

2024 szeptemberében a színésznő azt állította egy bírósági beadványban, hogy több mint 200 ezer dollárt költött a közös fiuk nevelésével kapcsolatos vitákra, miközben a szülők elhúzódó felügyeleti jogi harcot vívtak.

Halle Berry és a szintén 60 éves Olivier Martinez két évig voltak házasok, majd 2015 októberében végleg szakítottak.

Válásukat azonban csak nyolc évvel később, 2023-ban sikerült hivatalosan lezárniuk. A mostani ügy újabb fejezete a hosszú ideje húzódó gyermekelhelyezési konfliktusnak.