Harry herceg és Meghan Markle nem karácsonyozik a királyi családdal Sandringhamben

Harry herceg és Meghan Markle nem kíván csatlakozni III. Károly királyhoz, Vilmos herceghez és a királyi család többi tagjához a hagyományos sandringhami karácsonyi összejövetelen.

Harry herceg és Meghan Markle idén is távol maradhat a királyi család karácsonyától

Fotó: AFP

A döntés hátterében a sussexi házaspár és Harry rokonai közötti, régóta húzódó nézeteltérések állhatnak - írja a Daily Star a Page Six értesüléseire hivatkozva. A lapnak nyilatkozó, névtelen palotai forrás szerint a királyi családon belül egyértelmű hierarchia működik, amelyben az uralkodó szava a meghatározó.

Van egy hierarchia

– fogalmazott a bennfentes. Hozzátette, hogy a király a család vezetője, ezért szerinte Harrynek és Meghannak érdemes elkerülnie azokat a helyzeteket, amelyek kellemetlenségeket okozhatnak.

Kaliforniába is visszatérhetnek az ünnepekre

A forrás szerint a pár jelenleg azt mérlegeli, hogy a karácsonyt a Northamptonshire-ben található házban töltse, ahol a beszámoló szerint most tartózkodnak, vagy inkább visszatérjenek Kaliforniába.

Meghan édesanyja, Doria Ragland várhatóan velük ünnepel majd.

Archie herceg és Lilibet hercegnő is a szüleivel töltheti az ünnepeket.

A hír nem sokkal azután jelent meg, hogy Harry herceget egy leicesteri rögbimérkőzésen egyes szurkolók kifütyülték. A herceg a Leicester Tigers és a Gloucester találkozóját nézte meg a Welford Road stadionban. Amikor megjelent a kivetítőn, néhány néző fújolással reagált.

Ritkán mutatkoznak nyilvánosan az Egyesült Királyságban

Harry és Meghan az Egyesült Királyságba való visszatérésük óta kevés alkalommal jelent meg nyilvánosan. Egy visszafogottabb program során ugyanakkor egy helyi kocsmában is lefotózták őket.

Meghan később Ellen DeGeneres és felesége, Portia de Rossi társaságában is feltűnt egy pubban. A sussexi házaspár augusztusban tért vissza az Egyesült Királyságba két gyermekével.

Hazatérésüket követően az uralkodó nevében levelet küldtek az illetékeseknek, amelyben emlékeztették őket arra, hogy Harry és Meghan nem használhatja a királyi fenség megszólítást, és nem képviseli a királyi családot.

A sussexi házaspár a beszámoló szerint meglepetten fogadta a közleményt. Válaszukban azt jelezték, hogy inkább közszereplőként szeretnének megjelenni, nem pedig magánszemélyként, miután III. Károly király a magánszemélyek kategóriájába sorolta őket.