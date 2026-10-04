Hiába tért haza Harry herceg, Vilmos herceg továbbra sem áll szóba vele – ez a régi sérelem mérgezheti a kapcsolatukat

Bár Harry herceg és Vilmos herceg ismét ugyanabban az országban tartózkodhat, úgy tűnik, a királyi testvérek továbbra sem beszélnek egymással. A hírek szerint a walesi herceg és Sussex hercege közötti feszültség már Harry és Meghan Markle 2018-as, fényűző windsori esküvője előtt elkezdődött.
- Harry herceg és családja visszatért az Egyesült Királyságba
- A hírek szerint Károly királlyal sikerült közeledniük egymáshoz, Vilmos herceggel azonban továbbra is feszült a viszony
- Egy új életrajzi könyv szerint Harry már a Meghan Markle-lel kötött esküvője előtt sérelmezte a palota egyik döntését
- Vilmos és Katalin hercegné állítólag szeretné elkerülni a Sussexék visszatérésével járó „drámát”
Harry herceg és Vilmos viszonya továbbra sem rendeződött – ezek a régi sérelmek állhatnak a háttérben
A két testvér kapcsolata a feltételezések szerint azután romlott meg végleg, hogy Harry herceg 2020-ban úgy döntött, visszalép a brit királyi család magas rangú, dolgozó tagjaként betöltött szerepétől, elhagyja az Egyesült Királyságot, és feleségével a kaliforniai Montecitóba költözik.
Annak ellenére, hogy Harry herceg és Meghan Markle augusztusban két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel együtt visszatért az Egyesült Királyságba, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a két herceg rendezte volna a kapcsolatát. A beszámolók szerint továbbra is elhidegültek egymástól.
Harry és Meghan a 2020-as, nagy port kavaró döntésük után megfogadták, hogy anyagilag függetlenné válnak. A pár később saját Netflix-produkcióban is beszélt arról az időszakról, amikor még a királyi család dolgozó tagjaiként látták el feladataikat. Harry és Meghan több nagy visszhangot kiváltó interjút is adott, köztük Oprah Winfrey-nek, amelyekben számos állítást fogalmaztak meg a brit királyi család tagjaiként megélt időszakukról. Harry emellett Tartalék (Spare) címmel memoárt is megjelentetett.
A pár most azonban visszatért az Egyesült Királyságba, ahol egy Londonon kívüli, nem királyi rezidencián élnek. Archie és Lilibet már a második brit iskolájukba járnak, miután Harry és Meghan biztonsági csapata aggályokat fogalmazott meg az eredetileg kiválasztott intézménybe vezető út miatt.
Úgy tűnik, a házaspár egyre inkább berendezkedik a brit életre. Meghan az Instagramon egy kedves videóban engedett bepillantást a család mindennapjaiba. A felvételeken többek között erdei séták láthatók, Meghan Markle pocsolyákban ugrál, Lilibet biciklizik, miközben Archie mellette fut, Harry pedig gyermekeivel horgászik egy tónál.
Sussex hercege a WellChild Awards díjátadón is megjelent. A jótékonysági kezdeményezés különösen közel áll Harry szívéhez, az eseményre pedig akkor is minden évben visszatért, amikor még az Egyesült Államokban élt. A herceg ezúttal érzelmes beszédet mondott a színpadon. Meghan eközben egy vidéki pubban találkozott a szintén amerikai származású, Nagy-Britanniában élő Ellen DeGeneresszel.
A hírek szerint Harrynek az elmúlt évek brit látogatásai során sikerült rendeznie kapcsolatát édesapjával, Károly királlyal, bátyjával azonban továbbra sem tört meg a jég.
Vilmos herceg és Katalin hercegné állítólag szeretnék elkerülni a Sussex család visszatérésével járó esetleges „drámát”. Mindez éles ellentétben áll Harry és Meghan kapcsolatának kezdeti időszakával, amikor a két házaspárt még „Fab Fournak”, azaz „Fantasztikus Négyesnek” nevezték.
A négyes kapcsolatában azonban már 2018-ban is jelentkeztek problémák. Russell Myers, a Mirror királyi családdal foglalkozó szerkesztője a William and Catherine: The Intimate Inside Story című életrajzi könyvében arról ír, hogy Harry herceg „értetlenül állt” azelőtt, hogy elutasították a kérését, amikor még a 2018-as esküvőjük előtt királyi védelmet szeretett volna biztosítani Meghannek.
Harry állítólag úgy érezte, hogy „rá más szabályok vonatkoznak, mint rám”. Úgy tudta ugyanis, hogy Katalin már a Vilmossal való kapcsolatának kezdetén nem hivatalos útmutatást kapott a palotától, az eljegyzésük után pedig azonnal éjjel-nappali személyi védelmet biztosítottak számára.
Harry mindenképpen szerette volna elérni, hogy intézkedjenek leendő felesége biztonságáról, miután Meghan támadások célpontjává vált a közösségi médiában. A herceget állítólag feldühítette, amikor közölték vele, hogy Meghan mindaddig nem kap ilyen védelmet, amíg össze nem házasodnak. Édesapja, Károly király szintén azt mondta neki, hogy nem avatkozhat közbe, mivel a biztonsági intézkedésekről a kormány dönt – annak ellenére, hogy Katalin korábban segítséget kapott.
Myers szerint még Katalin hercegné – akire sokáig Vilmos és Harry konfliktusainak józan közvetítőjeként tekintettek – sem szorgalmazta annyira, mint férje, hogy Harryt és Meghant megpróbálják rávenni a királyi feladataiktól való visszalépésük átgondolására.
Katalin állítólag úgy vélte, döntésük „elkerülhetetlen” volt, Vilmost viszont „elszomorították” a történtek
– írja a Daily Star.