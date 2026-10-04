Hiába tért haza Harry herceg, Vilmos herceg továbbra sem áll szóba vele – ez a régi sérelem mérgezheti a kapcsolatukat

Bár Harry herceg és Vilmos herceg ismét ugyanabban az országban tartózkodhat, úgy tűnik, a királyi testvérek továbbra sem beszélnek egymással. A hírek szerint a walesi herceg és Sussex hercege közötti feszültség már Harry és Meghan Markle 2018-as, fényűző windsori esküvője előtt elkezdődött.

Harry herceg és Vilmos viszonya továbbra sem rendeződött – ezek a régi sérelmek állhatnak a háttérben

Fotó: EDDIE MULHOLLAND / POOL

Harry herceg és családja visszatért az Egyesült Királyságba

A hírek szerint Károly királlyal sikerült közeledniük egymáshoz, Vilmos herceggel azonban továbbra is feszült a viszony

Egy új életrajzi könyv szerint Harry már a Meghan Markle-lel kötött esküvője előtt sérelmezte a palota egyik döntését

Vilmos és Katalin hercegné állítólag szeretné elkerülni a Sussexék visszatérésével járó „drámát”

Harry herceg és Vilmos viszonya továbbra sem rendeződött – ezek a régi sérelmek állhatnak a háttérben

A két testvér kapcsolata a feltételezések szerint azután romlott meg végleg, hogy Harry herceg 2020-ban úgy döntött, visszalép a brit királyi család magas rangú, dolgozó tagjaként betöltött szerepétől, elhagyja az Egyesült Királyságot, és feleségével a kaliforniai Montecitóba költözik.

Annak ellenére, hogy Harry herceg és Meghan Markle augusztusban két gyermekükkel, Archie-val és Lilibettel együtt visszatért az Egyesült Királyságba, egyelőre semmi sem utal arra, hogy a két herceg rendezte volna a kapcsolatát. A beszámolók szerint továbbra is elhidegültek egymástól.

Harry és Meghan a 2020-as, nagy port kavaró döntésük után megfogadták, hogy anyagilag függetlenné válnak. A pár később saját Netflix-produkcióban is beszélt arról az időszakról, amikor még a királyi család dolgozó tagjaiként látták el feladataikat. Harry és Meghan több nagy visszhangot kiváltó interjút is adott, köztük Oprah Winfrey-nek, amelyekben számos állítást fogalmaztak meg a brit királyi család tagjaiként megélt időszakukról. Harry emellett Tartalék (Spare) címmel memoárt is megjelentetett.

A pár most azonban visszatért az Egyesült Királyságba, ahol egy Londonon kívüli, nem királyi rezidencián élnek. Archie és Lilibet már a második brit iskolájukba járnak, miután Harry és Meghan biztonsági csapata aggályokat fogalmazott meg az eredetileg kiválasztott intézménybe vezető út miatt.