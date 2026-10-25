Elszólta magát Harry herceg: ezt árulta el Károly király egészségi állapotáról

A GQ magazinnak adott interjút a közelmúltban Harry herceg. III. Károly brit király kisebbik fia ekkor többek közt beszélt a gyászról, a családon belüli drámákról és az Egyesült Királyságba való visszatérésről is. A sussexi herceg emellett néhány szavas tájékoztatást adott édesapja egészségügyi állapotáról, akinél 2024-ben diagnosztizáltak rákot, és jelenleg is kezelés alatt áll.

Édesapja állapotáról beszélt Harry herceg / Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

Édesapja állapotáról beszélt Harry herceg

A hercegtől ekkor megkérdezték, érez-e bármiféle előzetes gyászt az apja rákdiagnózisa óta, és amire Harry azt felelte:

Igen, érzek. És azt hiszem, ez talán segít. Ezek azok a dolgok, amiket mindannyian meg fogunk tapasztalni: egy szülő elvesztése, mindkét szülő elvesztése, és a barátok elvesztése. Ez egyetemes.

Ezután arról kérdezték, az elmúlt néhány év megterhelő volt-e számára az édesapja egészségügyi küzdelme miatt: Sussex hercege ekkor elárulta, hogy igen, de már látni az alagút végét. Mint mondta:

Javul az állapota.

A király javuló állapotáról szóló megjegyzés feltehetően nagy megkönnyebbülést jelentett a királyi család rajongói számára, akik mindig is támogatásukat fejezték ki az uralkodó iránt a rákbetegsége során, III. Károly pedig hálával fogadta a diagnózisa óta kapott jókívánságokat - írja a Daily Express.

A beszélgetés során egyébként Harry elmondta, miért döntöttek a feleségével az Egyesült Királyságba való visszaköltözés mellett. A sussexi herceg szerint a döntés legfontosabb szempontja az volt, hogy új lehetőségeket teremtsenek a családjuk számára. Különösen fontosnak tartja, hogy gyermekeik brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot. Azt is elárulta, már korábban felmerült bennük a hazatérés gondolata, de nem számítottak arra, hogy ez ilyen hamar megvalósulhat.

Harry herceg és a felesége, Meghan Markle 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot és költözött Amerikába: ezzel egy időben megszűntek a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni. A pár 2026 augusztusának végén, hat év amerikai tartózkodás után költözött vissza az Egyesült Királyságba, első közös, nyilvános szereplésükre pedig október 15-én került sor Nottinghamben, ahol ujjongó tömeg fogadta őket. Mindeközben továbbra sem tudni, kapcsolatba lépett-e Harry az édesapjával, akivel a királyi család több tagjával együtt nagyon megromlott a viszonya az elmúlt években.