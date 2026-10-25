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Harry

Elszólta magát Harry herceg: ezt árulta el Károly király egészségi állapotáról

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Sussex hercege nemrég interjút adott, melynek során szóba került a gyász, a családi drámák és az Egyesült Királyságba való visszatérése is. Harry herceg ekkor megszólalt az édesapja, III. Károly király egészségügyi állapotáról is, akinél 2024-ben diagnosztizáltak rákot. Mutatjuk a részleteket!
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Harrykirályi családKároly király

A GQ magazinnak adott interjút a közelmúltban Harry herceg. III. Károly brit király kisebbik fia ekkor többek közt beszélt a gyászról, a családon belüli drámákról és az Egyesült Királyságba való visszatérésről is. A sussexi herceg emellett néhány szavas tájékoztatást adott édesapja egészségügyi állapotáról, akinél 2024-ben diagnosztizáltak rákot, és jelenleg is kezelés alatt áll.

LONDON, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 21: Prince Harry, Duke of Sussex, arrives at the Royal Lancaster London hotel to attend the 2026 WellChild Awards, which honor the courage of children and young people with serious health conditions as well as the dedication of nurses and caregivers, in London, United Kingdom, on September 21, 2026. Ilyas Tayfun Salci / Anadolu (Photo by Ilyas Tayfun Salci / Anadolu via AFP)
Édesapja állapotáról beszélt Harry herceg / Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU

Édesapja állapotáról beszélt Harry herceg

A hercegtől ekkor megkérdezték, érez-e bármiféle előzetes gyászt az apja rákdiagnózisa óta, és amire Harry azt felelte:

Igen, érzek. És azt hiszem, ez talán segít. Ezek azok a dolgok, amiket mindannyian meg fogunk tapasztalni: egy szülő elvesztése, mindkét szülő elvesztése, és a barátok elvesztése. Ez egyetemes.

Ezután arról kérdezték, az elmúlt néhány év megterhelő volt-e számára az édesapja egészségügyi küzdelme miatt: Sussex hercege ekkor elárulta, hogy igen, de már látni az alagút végét. Mint mondta:

Javul az állapota.

A király javuló állapotáról szóló megjegyzés feltehetően nagy megkönnyebbülést jelentett a királyi család rajongói számára, akik mindig is támogatásukat fejezték ki az uralkodó iránt a rákbetegsége során, III. Károly pedig hálával fogadta a diagnózisa óta kapott jókívánságokat - írja a Daily Express.

A beszélgetés során egyébként Harry elmondta, miért döntöttek a feleségével az Egyesült Királyságba való visszaköltözés mellett. A sussexi herceg szerint a döntés legfontosabb szempontja az volt, hogy új lehetőségeket teremtsenek a családjuk számára. Különösen fontosnak tartja, hogy gyermekeik brit iskolába járhassanak, és ne kizárólag az Egyesült Államokban tapasztalják meg a világot. Azt is elárulta, már korábban felmerült bennük a hazatérés gondolata, de nem számítottak arra, hogy ez ilyen hamar megvalósulhat. 

Harry herceg és a felesége, Meghan Markle 2020-ban hagyta el az Egyesült Királyságot és költözött Amerikába: ezzel egy időben megszűntek a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni. A pár 2026 augusztusának végén, hat év amerikai tartózkodás után költözött vissza az Egyesült Királyságba, első közös, nyilvános szereplésükre pedig október 15-én került sor Nottinghamben, ahol ujjongó tömeg fogadta őket. Mindeközben továbbra sem tudni, kapcsolatba lépett-e Harry az édesapjával, akivel a királyi család több tagjával együtt nagyon megromlott a viszonya az elmúlt években. 

Harryék Nottinghamben tett látogatásáról készült galériánk az alábbi képre kattintva tekinthető meg:

Galéria: Harry herceg és felesége, Meghan, Nottinghambeni látogatása
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Harry brit herceg, Sussex hercege és felesége, Meghan, Sussex hercegnéje 2026. október 15-én megérkeztek a közép-angliai Nottinghamben található Community Recording Studioba Az 1991-ben alapított, St Anns-i székhelyű Community Recording Studio film- és videókészítési készségeket, valamint zenét tanít, hozzáférést biztosítva a fiataloknak professzionális felszerelésekhez, kulcsfontosságú iparági kapcsolatokhoz és zenészekhez.

 

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