Havas Henrik sajátos sztorizgatással emlékezett meg Kállai Ferencről: „Feri bátyám! Fogd már be a szád!”

Havas Henrik Kállai Ferencről: „Egyszerűen nem lehetett vele bírni…”

Havas Henrik éppen lapszemlét tartott, amikor belebotlott az egyik Kállai Ferenc emlékére írt újságcikkbe. Ebben a pillanatban el is döntötte, hogy mesél kettejük barátságáról, ami bizony okozott néhány kellemetlen pillanatot a tanár úrnak. „Hétfőn lett volna százegy éves Kállai Ferenc… Na, őt nagyon szerettem. A korkülönbség okán ő ajánlotta fel, hogy tegeződjünk. Ő volt az, aki időnként felhívott, hogy menjünk együtt színházba. És hát nem tudott viselkedni… Alföldi Róbert rendezte A velencei kalmárt. Középen volt a színpad, és mi sajnos az első sorban kaptunk helyet Kállai Ferivel.”

Amikor először szájon csókolt egy fickó egy másikat, akkor ő színész létére a következőt kérdezte tőlem: „Henrik ba..d meg! Láttad ezt?

„Majd egy lepedő alatt imitálták, hogy egy fickó hátulról d.g egy másikat. Mire a Feri: Jézusmária! Már csak ez hiányzott! Én csak ennyit tudtam válaszolni: Feri bátyám! Fogd már be a szád! Mindenki minket néz! Egyszerűen nem lehetett vele bírni…” - mesélte vlogjában Havas Henrik, aki ezzel természetesen koránt sem fogyott ki a színészhez kapcsolódó történetekből.

Havas Henrik szeret régi emlékeket megosztani a nézőivel (Fotó: YouTube)

„Ferinek volt egy barátnője, akiről a neje is tudott”

„A Farkasházynál volt egy értelmiségi találkozó. Mindenki jól beitalozott és rohadt késő is volt. Egyszer csak felállt egy szocialista politikus és közölte, hogy elő fog adni néhány japán haikut.”

A néma csendben egyszer csak felharsant Kállai Feri hangja: „Ne!”

– idézte fel nevetve a színészhez kapcsolódó újabb regéjét Havas, majd lapozott emlékei nagykönyvében és folytatta. „A felesége egyébként rendkívüli módon toleráns volt. Ferinek volt egy barátnője, akiről a neje is tudott. Így a két nő együtt szervezte meg a nyolcvanadik születésnapi ünnepségét. Engem is meghívtak. Este tíz felé kellett odaérni a Vidámpark körhintájához. Egyszer csak begördült egy fekete Pobeda. Pont amilyen A tanú című filmben is van. Kiszállt belőle néhány AVH-s kinézetű, fekete balonkabátos, fegyveres figura. Kiszállították a bekötött szemű Kállai Ferencet, akinek fogalma sem volt róla, hogy mi történik vele. Ő volt ugye a filmben a Vidámpark igazgatója… Mi voltunk vagy húszan és felköszöntöttük. Zseniális volt…” - tisztelgett a maga módján Kállai Ferenc emléke előtt Havas Henrik.