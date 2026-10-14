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Kállai Ferenc

Havas Henrik sajátos sztorizgatással emlékezett meg Kállai Ferencről: „Feri bátyám! Fogd már be a szád!”

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A Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színészlegenda október 4-én ünnepelte volna 101. születésnapját. Havas Henrik ez alkalomból döntött úgy, hogy „feldobja” őt a közvéleménynek. Tette ezt olyan szeretettel, hogy biztosak lehetünk benne: Kállai Ferenc térdeit csapkodva röhögött a mennybéli kávéház teraszán, ahonnan végignézte a tanár úr vlogjának legfrissebb epizódját.
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Kállai Ferenchavas henrikemlékKossuth-díj

Emlékezzen meg rólad a Havas Henrik! Hangozhatna egy vitapartnerünknek címzett „jókívánság”, ha nem tudnánk biztosan, hogy a Táncsics Mihály-díjas újságíró a lelke legmélyéről fakadó szeretettel mesélt el egy zavarba ejtő, és egyben pikáns történetet a 16 évvel ezelőtt elhunyt színészóriásról.

Havas Henrik kikotyogta mit tett Kállai Ferenc a szíbnházban
Havas Henrik jó barátságot ápolt Kállai Ferenccel (Fotó: YouTube / MW)
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Havas Henrik Kállai Ferencről: „Egyszerűen nem lehetett vele bírni…”

Havas Henrik éppen lapszemlét tartott, amikor belebotlott az egyik Kállai Ferenc emlékére írt újságcikkbe. Ebben a pillanatban el is döntötte, hogy mesél kettejük barátságáról, ami bizony okozott néhány kellemetlen pillanatot a tanár úrnak. Hétfőn lett volna százegy éves Kállai Ferenc… Na, őt nagyon szerettem. A korkülönbség okán ő ajánlotta fel, hogy tegeződjünk. Ő volt az, aki időnként felhívott, hogy menjünk együtt színházba. És hát nem tudott viselkedni… Alföldi Róbert rendezte A velencei kalmárt. Középen volt a színpad, és mi sajnos az első sorban kaptunk helyet Kállai Ferivel.”

Amikor először szájon csókolt egy fickó egy másikat, akkor ő színész létére a következőt kérdezte tőlem: „Henrik ba..d meg! Láttad ezt?

„Majd egy lepedő alatt imitálták, hogy egy fickó hátulról d.g egy másikat. Mire a Feri: Jézusmária! Már csak ez hiányzott! Én csak ennyit tudtam válaszolni: Feri bátyám! Fogd már be a szád! Mindenki minket néz! Egyszerűen nem lehetett vele bírni…” - mesélte vlogjában Havas Henrik, aki ezzel természetesen koránt sem fogyott ki a színészhez kapcsolódó történetekből.

Havas Henrik nevetve mesélte a történeteket
Havas Henrik szeret régi emlékeket megosztani a nézőivel (Fotó: YouTube)

Ferinek volt egy barátnője, akiről a neje is tudott”

A Farkasházynál volt egy értelmiségi találkozó. Mindenki jól beitalozott és rohadt késő is volt. Egyszer csak felállt egy szocialista politikus és közölte, hogy elő fog adni néhány japán haikut.” 

A néma csendben egyszer csak felharsant Kállai Feri hangja: „Ne!” 

– idézte fel nevetve a színészhez kapcsolódó újabb regéjét Havas, majd lapozott emlékei nagykönyvében és folytatta. „A felesége egyébként rendkívüli módon toleráns volt. Ferinek volt egy barátnője, akiről a neje is tudott. Így a két nő együtt szervezte meg a nyolcvanadik születésnapi ünnepségét. Engem is meghívtak. Este tíz felé kellett odaérni a Vidámpark körhintájához. Egyszer csak begördült egy fekete Pobeda. Pont amilyen A tanú című filmben is van. Kiszállt belőle néhány AVH-s kinézetű, fekete balonkabátos, fegyveres figura. Kiszállították a bekötött szemű Kállai Ferencet, akinek fogalma sem volt róla, hogy mi történik vele. Ő volt ugye a filmben a Vidámpark igazgatója… Mi voltunk vagy húszan és felköszöntöttük. Zseniális volt…” - tisztelgett a maga módján Kállai Ferenc emléke előtt Havas Henrik.

 

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