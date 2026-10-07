"Én pénzbe kerülök" – Havas Henrik végre elárulta, mennyit kér egy szereplésért: sokan örülnénk ekkora összegnek

Havas Henrik sosem csinált titkot abból, hogy máshogy áll a tévézéshez, mint a kollégái. Most részletesebben kifejtette mindezt az Én és a pénz podcast vendégeként.

Havas Henrik kijelentette: ingyen nem megy szerepelni

Fotó: YouTube

Azt eddig is lehetett tudni, hogy amikor a Mokka műsorvezetőjeként dolgozott, havi 4 millió forintot kapott a TV2-től, azt azonban eddig homály fedte, hogy minden extra szereplésért is pénzt kért a csatornától. Noha jellemzően egy csatorna legjelentősebb műsorvezetői, "arcai" jellemzően meg szoktak jelenni egymás műsoraiban vendégként, méghozzá ingyen, Havas Henrik ezekért a pluszmunkákért is pénzt kért. Azt is felfedte, pontosan mennyit.

Ennyi Havas Henrik óradíja

Történt egyszer, hogy Havast Jakupcsek Gabriella műsorába hívták...

"A TV2-nél voltam, felhívott telefonon a tököm tudja, kicsoda, már elnézést, hogy menjek be a Jakupcsek műsorába. Na, mondom, a Gabit kedvelem, ő is engem, hát persze, hogy megyek! Kérdeztem, mikor, aztán hogy mennyit fizetnek. Erre, hogy hát ez nem így megy, hogy én a csatorna sztárja vagyok, húsz perc az egész, és ez nekem is reklám… Mondtam, hogy hagyjuk már ezt a hülye dumát!"– idézett fel egy alkalmat Havas, hozzátéve: mivel kötötte az ebet a karóhoz, hogy ő bizony ingyen nem megy el, legközelebb már a vezérigazgató, Kereszty Gábor hívta fel, mondván: "Ilyen nincs, mindenki ingyen jön."

Végül aztán mégiscsak kifizették Havas óradíját, aki kijelentette: ő ingyen nem megy!

Szeretem a Jakupcseket, semmi bajom nem volt a csatornával, de én egy délutánt ingyen nem adok! Sajnos én pénzbe kerülök…

És akkor térjünk a lényegre! Mennyi is az annyi? Nos, Havas Henrik 150 ezer forintot kér óránként.

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