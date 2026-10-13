Házasság első látásra: „Nem is értem, hogy mit vártam tőled” - Máté ismét kiakasztotta feleségét

Máté és Anastasia kapcsolata a Házasság első látásra műsorának egyik legnagyobb kérdőjele. A fiatalok korábban már azt fontolgatták, hogy a kísérleten kívül folytatják kapcsolatukat, azonban a mai adásban ismét kialakul egy kisebb konfliktus közöttük. Az utolsó randijukon Anastasia egy tortával lepte meg Mátét, aki azonban nem reagált olyan jól erre. A férj korábban is többször kapott ajándékot, azonban sosem tudott ezeknek rendesen örülni.

A Házasság első látásra 2026-os évadában hamarosan eldől, hogy Anastasia és Máté együtt maradnak-e (Fotó: TV2)

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Amikor Anastasia megjelent a tortával, akkor Máté arcán nem a boldogság, hanem sokkal inkább a csalódottság látszódott.

Ez a meglepetésed? Jobbra számítottam. Ha te azt mondod, hogy van egy meglepetésed, akkor többre számítok, mint egy torta

– jegyezte meg a férfi, ami nagyon rosszul esett feleségének. „Hát igazad van. Nem is értem, hogy mire számítottam” – válaszolt erre Anastasia.

A feleség ezek után megjegyezte, hogy Máté semminek nem tud örülni és így nagyon nehéz örömöt szerezni neki. A férj azonban ezzel nem értett egyet, mivel elmondása szerint ő nem fog örömében tapsolni és táncolni, amikor 24 évesen kap egy tortát.

A Házasság első látásra Anastasiája kemény mondatot fogalmazott meg férjéről (Fotó: TV2)

Máténak teljesen elege lett Anastasia hisztijéből

Folytatjuk ezt otthon? Úgyis mindig ezt folytatjuk. Tudom, én szedjem össze magam. Ami köztünk rossz, az mind belőlem fakad. Értem, csak nem értek vele egyet és most nem mártírkodok

– szögezte le a Házasság első látásra szereplője.

Anastasia ezek után már teljesen kikelt magából és felemelte a hangját. „Nem szeretnék vitatkozni. Szedd össze magad és úgy csináld meg, ahogy én szeretném. Nem ilyen bunkó stílusban, hanem, hogy ide jössz hozzám vagy valami” – kiabálta le fejét a 21 éves modell.

A kameráknak tett nyilatkozatában sem fogalmazott gyengébben Anastasia. „Ilyenkor legszívesebben megfojtanám ezt a gyereket. Olyan idegesítően tud viselkedni” – jelentette ki a Házasság első látásra bombázója.

Ma 19:55-től kezdődik a Házasság első látásra utolsó hetének második adása, amiben fény derül arra, hogy mégis hogyan végződik a vita kettőjük között és sikerül-e kibékülniük a nagy döntés előtt.