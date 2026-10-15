„Feltűnési viszketegségben szenvedő majom!” – HEL Renátó idegbetegnek titulálta Tücsit

A TV2 Házasság első látásra döntő hetének utolsó vacsorája csúfos botrányba fulladt, amikor Tücsi és Renátó között elszabadultak az indulatok. A konfliktus gyökere a következő volt: Tücsi sérelmezte, hogy Renátó alig vált el, máris Livi oldalán találta meg a boldogságot, és feltűnően szerelmes. A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor Renátó és Livi még csókolóztak is a vacsoraasztalnál. Tücsi ezen teljesen kiakadt, és nyíltan viccnek nevezte Livit, amit Renátó nem hagyott szó nélkül. A kemény adok-kapok végén Livi annyira elérzékenyült, hogy rájött a sírhatnék, így a páros végül kiviharzott az előtérbe.
A Házasság első látásra szereplői kimentek Renátóék után
A kirekesztett pár után Darmos Laci és Joci ment ki érdeklődni, hogy vannak, de Renátó nem fogta vissza magát: „Mi jól vagyunk, ők bohócok, hagyjál már!” A volt feleség, Merci is kemény kritikát kapott tőle. Renátó felelevenítette a kapcsolatuk kudarcát, és nyíltan számonkérte exneje viselkedését: „Pont ez volt a kísérlet eleje óta, esélyeket ad a barátságra, nem néz a szemembe, fölhívja Livit, hogy: Liv, te biztos nem miattad válunk el?” Renátó ezt követően brutális verbális támadást indított Tücsi ellen is:
Tücsi véleményez minden egyes párt, ő beszél a tiszteletről, miközben mindenbe belepofázik, mint egy feltűnési viszketegségben szenvedő majom. Tücsi egy idegbeteg. Nő létére 20 férfi veszett el benne, Isten mentse meg a továbbiaktól bármilyen férfitársunkat, hogy Tücsivel járjon!
– fakadt ki.
Renátó a rosszullét határán volt
A műsor pszichológusa szerint óriási gyűlölet tombol Renátóban. Amikor Kemenczés Laci is megjelent az előtérben érdeklődni, Livi nevetve csak annyit mondott: „Nem kell visszamennünk, úgyis kijön mindenki.” Eközben a bent maradtak közül Ján próbálta megvédeni az újdonsült párost Tücsi támadásaival szemben. Renátó azonban szilárdan kitartott amellett, hogy nem hajlandó visszamenni a terembe: „Nem szeretnék visszamenni, a hányinger határán vagyok, nem akarok a közelében lenni” – jelentette ki majd végül beadta a derekát.
Többet szerencséjükre már nem is kell találkozniuk a műsor keretein belül, de arra azért kiváncsiak lennénk, hogyha az utcán összefutnának, köszönnének-e egyáltalán egymásnak. Az biztos, hogy Renátónak nem kell aggódnia amiatt, hogy Tücsi megrohanja a fodrászüzletét egy új frizura és egy baráti csevej reményében...