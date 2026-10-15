„Feltűnési viszketegségben szenvedő majom!” – HEL Renátó idegbetegnek titulálta Tücsit

A TV2 Házasság első látásra döntő hetének utolsó vacsorája csúfos botrányba fulladt, amikor Tücsi és Renátó között elszabadultak az indulatok. A konfliktus gyökere a következő volt: Tücsi sérelmezte, hogy Renátó alig vált el, máris Livi oldalán találta meg a boldogságot, és feltűnően szerelmes. A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor Renátó és Livi még csókolóztak is a vacsoraasztalnál. Tücsi ezen teljesen kiakadt, és nyíltan viccnek nevezte Livit, amit Renátó nem hagyott szó nélkül. A kemény adok-kapok végén Livi annyira elérzékenyült, hogy rájött a sírhatnék, így a páros végül kiviharzott az előtérbe.

A Házasság első látásra 2026 minden eddigi évadnál botrányosabb (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői kimentek Renátóék után

A kirekesztett pár után Darmos Laci és Joci ment ki érdeklődni, hogy vannak, de Renátó nem fogta vissza magát: „Mi jól vagyunk, ők bohócok, hagyjál már!” A volt feleség, Merci is kemény kritikát kapott tőle. Renátó felelevenítette a kapcsolatuk kudarcát, és nyíltan számonkérte exneje viselkedését: „Pont ez volt a kísérlet eleje óta, esélyeket ad a barátságra, nem néz a szemembe, fölhívja Livit, hogy: Liv, te biztos nem miattad válunk el?” Renátó ezt követően brutális verbális támadást indított Tücsi ellen is:

Tücsi véleményez minden egyes párt, ő beszél a tiszteletről, miközben mindenbe belepofázik, mint egy feltűnési viszketegségben szenvedő majom. Tücsi egy idegbeteg. Nő létére 20 férfi veszett el benne, Isten mentse meg a továbbiaktól bármilyen férfitársunkat, hogy Tücsivel járjon!

– fakadt ki.