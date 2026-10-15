Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Házasság első látásra

„Feltűnési viszketegségben szenvedő majom!” – HEL Renátó idegbetegnek titulálta Tücsit

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Soha nem látott botrányba fulladt a finálé előtti utolsó közös összejövetel. A Házasság első látásra szereplői kíméletlenül egymásnak estek, miután egy váratlan csók kiverte a biztosítékot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Házasság első látásrabalhéTV2vacsora

A TV2 Házasság első látásra döntő hetének utolsó vacsorája csúfos botrányba fulladt, amikor Tücsi és Renátó között elszabadultak az indulatok. A konfliktus gyökere a következő volt: Tücsi  sérelmezte, hogy Renátó alig vált el, máris Livi oldalán találta meg a boldogságot, és feltűnően szerelmes. A feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor Renátó és Livi még csókolóztak is a vacsoraasztalnál. Tücsi ezen teljesen kiakadt, és nyíltan viccnek nevezte Livit, amit Renátó nem hagyott szó nélkül. A kemény adok-kapok végén Livi annyira elérzékenyült, hogy rájött a sírhatnék, így a páros végül kiviharzott az előtérbe.

A Házasság első látásra sztárja csúnyán kibukott.
A Házasság első látásra 2026 minden eddigi évadnál botrányosabb (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői kimentek Renátóék után

A kirekesztett pár után Darmos Laci és Joci ment ki érdeklődni, hogy vannak, de Renátó nem fogta vissza magát: „Mi jól vagyunk, ők bohócok, hagyjál már!” A volt feleség, Merci is kemény kritikát kapott tőle. Renátó felelevenítette a kapcsolatuk kudarcát, és nyíltan számonkérte exneje viselkedését: „Pont ez volt a kísérlet eleje óta, esélyeket ad a barátságra, nem néz a szemembe, fölhívja Livit, hogy: Liv, te biztos nem miattad válunk el?” Renátó ezt követően brutális verbális támadást indított Tücsi ellen is:

Tücsi véleményez minden egyes párt, ő beszél a tiszteletről, miközben mindenbe belepofázik, mint egy feltűnési viszketegségben szenvedő majom. Tücsi egy idegbeteg. Nő létére 20 férfi veszett el benne, Isten mentse meg a továbbiaktól bármilyen férfitársunkat, hogy Tücsivel járjon!

– fakadt ki. 

Házasság első látásra: Kézen fogva érkezett a vacsorára Renátó és Lívi! Így reagáltak a többiek
Házasság első látásra: „Nem is értem, hogy mit vártam tőled” - Máté ismét kiakasztotta feleségét
Kellemetlen pillanat a Házasság első látásra forgatásán: Renátó és Lívi kínos helyzetbe hozza Mercit

Renátó a rosszullét határán volt

A műsor pszichológusa szerint óriási gyűlölet tombol Renátóban. Amikor Kemenczés Laci is megjelent az előtérben érdeklődni, Livi nevetve csak annyit mondott: „Nem kell visszamennünk, úgyis kijön mindenki.” Eközben a bent maradtak közül Ján próbálta megvédeni az újdonsült párost Tücsi támadásaival szemben. Renátó azonban szilárdan kitartott amellett, hogy nem hajlandó visszamenni a terembe: „Nem szeretnék visszamenni, a hányinger határán vagyok, nem akarok a közelében lenni” – jelentette ki majd végül beadta a derekát.

Többet szerencséjükre már nem is kell találkozniuk a műsor keretein belül, de arra azért kiváncsiak lennénk, hogyha az utcán összefutnának, köszönnének-e egyáltalán egymásnak. Az biztos, hogy Renátónak nem kell aggódnia amiatt, hogy Tücsi megrohanja a fodrászüzletét egy új frizura és egy baráti csevej reményében...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!