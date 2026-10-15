Elsírta magát Laci: megvan a Házasság első látásra párjának végső döntése!

A TV2 Házasság első látásra sikerműsorának utolsó előtti adásában a nézők feszülten figyelhették, hogyan alakul a sorsa a házasoknak. Miután Joci és Petra már meghozták a maguk meglepő elhatározását, eljött a pillanat, amikor Mayának és Lacinak is egymás elé kellett állnia, hogy hat hét közös kísérletezés és számtalan hullámvölgy után felolvassák a leveleiket.
A Házasság első látásra szereplői döntöttek a jövőjükről
Laci azonnal visszakanyarodott a kezdetekhez. Ahogy fogalmazott, nehéz döntés elé állította az élet, de szeretné azt a döntést meghozni, ami a lehető legjobb önmagának és kettőjüknek. Elmondta, hogy nagyon szép pillanatokat éltek meg együtt, főleg amikor tiszta fejjel újragondolták a kapcsolatukat, mert akkor érezték meg igazán a kísérlet lényegét. Már az első pillanattól kezdve olyan érzése volt, mintha régen ismerték volna egymást.
„Köszönöm neked, hogy kitartottál mellettem és te is hajlandó voltál a változásra annak érdekében, hogy ez egy valóban jól működő házasság legyen, céltudatos, jó embert ismertem meg a személyedben” – fejezte ki háláját Laci. Ám a szép szavak után a nehézségekről, gátakról és a belső harcokról is beszélt:
Nagyon sokat kellett vívódni önmagammal, hogy tudom-e a kutyáidat úgy fogadni, ahogy kell, és egyáltalán tudok-e veletek együtt élni
– vallotta be őszintén. Majd elérkezett a legdrámaibb pillanathoz: „Úgy érzem, valami még mindkettőnknél hiányzik, azok pedig az igazi érzelmek és a nagybetűs szerelem” – mondta Laci, miközben elöntötték a könnyek.
Maya vigasztalta a könnyeivel küszködő férfit
Maya empátiával és melegséggel reagált a férfi összeomlására: „Nekem tetszik, hogy vannak érzéseid.” Laci erőt vett magán, és előállt a saját elhatározásával:
Arra a döntésre jutottam, hogy szeretném veled folytatni a kapcsolatot, de a házasság kötelékein kívül, és ha partner vagy benne, derítsük ki, hogy megjönnek-e azok az érzések
– vallott színt Maya előtt. A férfi ismét a könnyeivel küszködött, miközben a szerelme átölelte őt, biztosítva arról, hogy ha ennyire meghatódott, akkor igenis vannak benne érzelmek. Ekkor következett Maya levele, aki a köszönetnyilvánítás után megható sorokkal idézte fel a legelső találkozásukat:
„Mikor megláttalak, valami megmagyarázhatatlan, régről ismert érzés ölelt körbe, mintha nem egy idegenhez léptem volna oda, hanem egy olyasvalakihez, akit már a lelkem ismer. Boldog voltam, hogy az oltár előtt egy olyan férfi állt, akit már nagyon régen szerettem volna.”
Kimondták a boldogító igent
Maya azonban a nehéz pillanatokat és az önfeláldozást sem hallgatta el:
„Lassan, észrevétlenül elveszítettem önmagam. A vitáknál sokszor azt éreztem, nem fér meg egymás mellett két igazság, csak a tiéd. Megismertem benned a makacsságot, a konokságot, a ridegebb oldaladat. Volt egy pillanat, amikor azt hittem, ez az út véget ér. Hogy téged választani annyit jelent, hogy magamat vesztem el. Aznap először valóban féltem attól, hogy rossz ember kezét fogtam meg...”
Kifejtette, hogy végül a harcot felváltotta a kíváncsiság, és elérkezett a végső elhatározáshoz: „Igen, Laci, én szeretném folytatni veled ezt az utat.”
Maya hozzátette, hogy ő házasságban maradt volna, nem akart fél-igent mondani, de megérezte, hogy Laci ezt az alternatívát választja majd. Így végül mindketten a folytatás mellett döntöttek – a házasság kötelékein kívül. Hamarosan pedig azt is megtudjuk, azóta is tart-e még a boldogságuk.