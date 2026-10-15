Elsírta magát Laci: megvan a Házasság első látásra párjának végső döntése!

A TV2 Házasság első látásra sikerműsorának utolsó előtti adásában a nézők feszülten figyelhették, hogyan alakul a sorsa a házasoknak. Miután Joci és Petra már meghozták a maguk meglepő elhatározását, eljött a pillanat, amikor Mayának és Lacinak is egymás elé kellett állnia, hogy hat hét közös kísérletezés és számtalan hullámvölgy után felolvassák a leveleiket.

A Házasság első látásra 2026-os évada elérkezett a döntések napjához (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői döntöttek a jövőjükről

Laci azonnal visszakanyarodott a kezdetekhez. Ahogy fogalmazott, nehéz döntés elé állította az élet, de szeretné azt a döntést meghozni, ami a lehető legjobb önmagának és kettőjüknek. Elmondta, hogy nagyon szép pillanatokat éltek meg együtt, főleg amikor tiszta fejjel újragondolták a kapcsolatukat, mert akkor érezték meg igazán a kísérlet lényegét. Már az első pillanattól kezdve olyan érzése volt, mintha régen ismerték volna egymást.

„Köszönöm neked, hogy kitartottál mellettem és te is hajlandó voltál a változásra annak érdekében, hogy ez egy valóban jól működő házasság legyen, céltudatos, jó embert ismertem meg a személyedben” – fejezte ki háláját Laci. Ám a szép szavak után a nehézségekről, gátakról és a belső harcokról is beszélt:

Nagyon sokat kellett vívódni önmagammal, hogy tudom-e a kutyáidat úgy fogadni, ahogy kell, és egyáltalán tudok-e veletek együtt élni

– vallotta be őszintén. Majd elérkezett a legdrámaibb pillanathoz: „Úgy érzem, valami még mindkettőnknél hiányzik, azok pedig az igazi érzelmek és a nagybetűs szerelem” – mondta Laci, miközben elöntötték a könnyek.

Laci nem bírt megálljt parancsolni az érzéseinek (Fotó: TV2)

Maya vigasztalta a könnyeivel küszködő férfit

Maya empátiával és melegséggel reagált a férfi összeomlására: „Nekem tetszik, hogy vannak érzéseid.” Laci erőt vett magán, és előállt a saját elhatározásával:

Arra a döntésre jutottam, hogy szeretném veled folytatni a kapcsolatot, de a házasság kötelékein kívül, és ha partner vagy benne, derítsük ki, hogy megjönnek-e azok az érzések

– vallott színt Maya előtt. A férfi ismét a könnyeivel küszködött, miközben a szerelme átölelte őt, biztosítva arról, hogy ha ennyire meghatódott, akkor igenis vannak benne érzelmek. Ekkor következett Maya levele, aki a köszönetnyilvánítás után megható sorokkal idézte fel a legelső találkozásukat: