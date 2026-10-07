„Önkívületi állapotba itta magát!” – Eltűnt a Házasság első látásra sztárja!

Hatalmas feszültség alakult ki a Házasság első látásra népszerű párja, Petra és Joci között egy átmulatott éjszaka után. A közös kikapcsolódásnak induló este hamar drámai fordulatot vett, amikor a férj a megbeszéltek ellenére túlzásba vitte az alkoholfogyasztást, majd nyomtalanul köddé vált a buliból. A felkavaró események nemcsak a fiatal feleséget viselték meg mélyen, de a családtagok és a barátok körében is komoly felháborodást váltottak ki.
A Házasság első látásra szereplői szerint Joci önkívületi állapotra itta magát
A történet egy négyes programnak indult, ahová barátaikkal, Mayával és Lacival mentek el. Petra felajánlotta, hogy a fiúk nyugodtan fogyaszthatnak alkoholt, ő majd hazavezeti a társaságot. A hangulat azonban elszabadult, ahogy a férfiak egymás után döntötték magukba a tömény italokat. Joci teljesen elveszítette a kontrollt, majd váratlanul magára hagyta feleségét: „Rohadtul nem így terveztem, hanem úgy, hogy jövünk ketten kocsival, beszélgetünk, nevetünk, zenét hallgatunk, ehelyett vonatoztam reggel nyolckor, két óra alvással” – panaszolta Petra, majd hozzátette: „Nem is szólt nekünk, hogy ő elment, engem fel nem hívott, egy betűt nem írt. Ha nem vagyok ott a Lacival, most sem tudom, mit csinál és kivel van. Felnőtt emberről beszélünk, tudja már a saját határait!”
A dráma Petra édesanyjának otthonában folytatódott, aki nem nézte ki ezt a viselkedést a vejéből: „A Joci tegnapi viselkedése nem volt szép. Ha együtt mennek szórakozni, együtt is mennek haza, ilyen nincs, hogy otthagyjuk a másikat!” – mondta az édesanya. Petra ekkor elsírta magát, régi sebeket téptek fel nála. Közben a barátok is átbeszélték a történteket, Laci szerint túl van lihegve az ügy, Maya viszont nem fogta vissza magát:
Joci önkívületi állapotra itta magát és ott hagyott minket a buliban
– szögezte le Maya, hangsúlyozva, hogy egy férfi nem tehet ilyet.
Virágcsokrokkal érkezett meg Joci
Ezután jött a váratlan fordulat, Joci óriási virágcsokrokkal és csokival állított be Petra édesanyjához. Óriási bocsánatkérés következett: „Elnézést szeretnék kérni a tegnapi viselkedésemért, abszolút nem szolgáltál rá. Megígérem, hogy több ilyen nem lesz. Tudom, hogy ez a virág nem teszi semmissé, de remélem enyhít a haragodon” – mondta bűnbánóan Joci.
Petra teljesen elolvadt, hiszen korábban egyetlen kapcsolatában sem kapott még virágot vagy ajándékot. Bár a feszültség feloldódott, a házaspár fontos döntést hozott: megbeszélték, hogy ezután inkább külön-külön járnak majd bulizni.