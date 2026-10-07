„Önkívületi állapotba itta magát!” – Eltűnt a Házasság első látásra sztárja!

Hatalmas feszültség alakult ki a Házasság első látásra népszerű párja, Petra és Joci között egy átmulatott éjszaka után. A közös kikapcsolódásnak induló este hamar drámai fordulatot vett, amikor a férj a megbeszéltek ellenére túlzásba vitte az alkoholfogyasztást, majd nyomtalanul köddé vált a buliból. A felkavaró események nemcsak a fiatal feleséget viselték meg mélyen, de a családtagok és a barátok körében is komoly felháborodást váltottak ki.

A Házasság első látásra 2026-os évada újabb fordulatot hozott, eltűnt Joci (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői szerint Joci önkívületi állapotra itta magát

A történet egy négyes programnak indult, ahová barátaikkal, Mayával és Lacival mentek el. Petra felajánlotta, hogy a fiúk nyugodtan fogyaszthatnak alkoholt, ő majd hazavezeti a társaságot. A hangulat azonban elszabadult, ahogy a férfiak egymás után döntötték magukba a tömény italokat. Joci teljesen elveszítette a kontrollt, majd váratlanul magára hagyta feleségét: „Rohadtul nem így terveztem, hanem úgy, hogy jövünk ketten kocsival, beszélgetünk, nevetünk, zenét hallgatunk, ehelyett vonatoztam reggel nyolckor, két óra alvással” – panaszolta Petra, majd hozzátette: „Nem is szólt nekünk, hogy ő elment, engem fel nem hívott, egy betűt nem írt. Ha nem vagyok ott a Lacival, most sem tudom, mit csinál és kivel van. Felnőtt emberről beszélünk, tudja már a saját határait!”