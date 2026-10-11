„Senki más!” – A Házasság első látásra fináléja előtt Fecső Judit elárulta, melyik pár maradt együtt

A Házasság első látásra című párkapcsolati kísérlet a végjátékához közeledik, a nézők pedig feszülten várják, hogy az oltár előtt elhangzott igent követően mely szövetségek élik túl a mindennapok próbatételeit. A drámai döntések küszöbén a műsor második évadának legkarakteresebb és leghatározottabb szereplőjével, Fecső Judittal beszélgettünk. Az erdélyi származású reality-sztár nagyon jó kapcsolatot ápol Tücsivel, így nem kérdés, hogy vele szurkolja végig a sorsdöntő pillanatokat.

A Házasság első látásra sztárja őszintén vallott az új évad szereplőiről (Fotó: Bors)

Ők maradnak együtt a Házasság első látásra 2026-os évadából Fecső Judit szerint

Noha a rengeteg elfoglaltsága miatt Judit csupán apróbb mozaikokat látott a jelenlegi szériából, az emberi dinamikákra érzékeny antennái így is pontos képet rajzoltak ki számára. Amikor a párok jövőjéről esik szó, határozott elveihez hűen fogalmazza meg megfigyeléseit.

Őszintén szólva, nem igazán tippelnék senkire. Volt az a bizonyos különbulis adás, ahol kifejezetten visszatetszőnek éreztem, ahogyan Joci a Petra háta mögött nyilatkozott, majd másnap a szakértők előtt látványosan simogatta őt. Ez a fajta kettősség tőlem nagyon távol áll – bár persze nem szeretnék pálcát törni felettük, hiszen nézőként nem láthatjuk a teljes képet, és biztosan történtek olyan dolgok is, amik nem kerültek adásba. Korábban talán még bennük láttam némi lehetőséget, de függetlenül attól, hogy nem házasodtak össze, szerintem Juciék a mai napig együtt vannak. Én így érzem. És rajtuk kívül? Ennyi. Senki más

– jelentette ki határozottan Judit.