„Senki más!” – A Házasság első látásra fináléja előtt Fecső Judit elárulta, melyik pár maradt együtt

A Házasság első látásra című párkapcsolati kísérlet a végjátékához közeledik, a nézők pedig feszülten várják, hogy az oltár előtt elhangzott igent követően mely szövetségek élik túl a mindennapok próbatételeit. A drámai döntések küszöbén a műsor második évadának legkarakteresebb és leghatározottabb szereplőjével, Fecső Judittal beszélgettünk. Az erdélyi származású reality-sztár nagyon jó kapcsolatot ápol Tücsivel, így nem kérdés, hogy vele szurkolja végig a sorsdöntő pillanatokat.
Ők maradnak együtt a Házasság első látásra 2026-os évadából Fecső Judit szerint
Noha a rengeteg elfoglaltsága miatt Judit csupán apróbb mozaikokat látott a jelenlegi szériából, az emberi dinamikákra érzékeny antennái így is pontos képet rajzoltak ki számára. Amikor a párok jövőjéről esik szó, határozott elveihez hűen fogalmazza meg megfigyeléseit.
Őszintén szólva, nem igazán tippelnék senkire. Volt az a bizonyos különbulis adás, ahol kifejezetten visszatetszőnek éreztem, ahogyan Joci a Petra háta mögött nyilatkozott, majd másnap a szakértők előtt látványosan simogatta őt. Ez a fajta kettősség tőlem nagyon távol áll – bár persze nem szeretnék pálcát törni felettük, hiszen nézőként nem láthatjuk a teljes képet, és biztosan történtek olyan dolgok is, amik nem kerültek adásba. Korábban talán még bennük láttam némi lehetőséget, de függetlenül attól, hogy nem házasodtak össze, szerintem Juciék a mai napig együtt vannak. Én így érzem. És rajtuk kívül? Ennyi. Senki más
– jelentette ki határozottan Judit.
Kiegyensúlyozott életet él, könyvet ír
A képernyőn túli életében Judit ma a stabilitásra és a csendes építkezésre helyezi a hangsúlyt. A Budapestre való beköltözésük teljesen új dimenziót és friss lendületet nyitott a család életében, ahol a kiegyensúlyozottság vált az elsődleges mérőszámmá. „Beköltöztünk Budapestre, és a kislányom határtalanul boldog – ezáltal természetesen én is. Ennyi a titok, minden a legnagyobb rendben van körülöttünk.”
A beszélgetés során egy eddig kevesek által ismert, mélyreható projekt is felszínre került: Judit hosszabb ideje dolgozik önéletrajzi könyvén. A jelenleg Egy erdélyi lány kalandos élete munkacímen készülő kötet a gyermekkori gyökerektől egészen mostanáig mutatja be az útját, filterek és szépítések nélkül. A kéziratot már Noszály Sándor, valamint elismert irodalmi szakemberek is áttanulmányozták, és kifejezetten biztatónak ítélték a benne rejlő alapanyagot. Judit jelenleg a megfelelő kiadói hátteret keresi, hogy a személyes és kendőzetlen történet a legméltóbb formában kerülhessen az olvasók kezébe.