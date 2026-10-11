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Házasság első látásra

„Senki más!” – A Házasság első látásra fináléja előtt Fecső Judit elárulta, melyik pár maradt együtt

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Újabb szaftos részletek láttak napvilágot a műsor kulisszái mögül. Fecső Judit a Házasság első látásra fináléja előtt lerántotta a leplet az idei szereplőkről, és megnevezte az egyetlen együtt maradt párost.
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Házasság első látásraFecső JuditTV2

A Házasság első látásra című párkapcsolati kísérlet a végjátékához közeledik, a nézők pedig feszülten várják, hogy az oltár előtt elhangzott igent követően mely szövetségek élik túl a mindennapok próbatételeit. A drámai döntések küszöbén a műsor második évadának legkarakteresebb és leghatározottabb szereplőjével, Fecső Judittal beszélgettünk. Az erdélyi származású reality-sztár nagyon jó kapcsolatot ápol Tücsivel, így nem kérdés, hogy vele szurkolja végig a sorsdöntő pillanatokat.

A Házasság első látásra sztárja kitálalt, kik maradnak együtt.
A Házasság első látásra sztárja őszintén vallott az új évad szereplőiről (Fotó: Bors)

Ők maradnak együtt a Házasság első látásra 2026-os évadából Fecső Judit szerint

Noha a rengeteg elfoglaltsága miatt Judit csupán apróbb mozaikokat látott a jelenlegi szériából, az emberi dinamikákra érzékeny antennái így is pontos képet rajzoltak ki számára. Amikor a párok jövőjéről esik szó, határozott elveihez hűen fogalmazza meg megfigyeléseit.

Őszintén szólva, nem igazán tippelnék senkire. Volt az a bizonyos különbulis adás, ahol kifejezetten visszatetszőnek éreztem, ahogyan Joci a Petra háta mögött nyilatkozott, majd másnap a szakértők előtt látványosan simogatta őt. Ez a fajta kettősség tőlem nagyon távol áll – bár persze nem szeretnék pálcát törni felettük, hiszen nézőként nem láthatjuk a teljes képet, és biztosan történtek olyan dolgok is, amik nem kerültek adásba. Korábban talán még bennük láttam némi lehetőséget, de függetlenül attól, hogy nem házasodtak össze, szerintem Juciék a mai napig együtt vannak. Én így érzem. És rajtuk kívül? Ennyi. Senki más

– jelentette ki határozottan Judit.

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Kiegyensúlyozott életet él, könyvet ír

A képernyőn túli életében Judit ma a stabilitásra és a csendes építkezésre helyezi a hangsúlyt. A Budapestre való beköltözésük teljesen új dimenziót és friss lendületet nyitott a család életében, ahol a kiegyensúlyozottság vált az elsődleges mérőszámmá. „Beköltöztünk Budapestre, és a kislányom határtalanul boldog – ezáltal természetesen én is. Ennyi a titok, minden a legnagyobb rendben van körülöttünk.”

A beszélgetés során egy eddig kevesek által ismert, mélyreható projekt is felszínre került: Judit hosszabb ideje dolgozik önéletrajzi könyvén. A jelenleg Egy erdélyi lány kalandos élete munkacímen készülő kötet a gyermekkori gyökerektől egészen mostanáig mutatja be az útját, filterek és szépítések nélkül. A kéziratot már Noszály Sándor, valamint elismert irodalmi szakemberek is áttanulmányozták, és kifejezetten biztatónak ítélték a benne rejlő alapanyagot. Judit jelenleg a megfelelő kiadói hátteret keresi, hogy a személyes és kendőzetlen történet a legméltóbb formában kerülhessen az olvasók kezébe.

 

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