Szakított a Házasság első látásra álompárja? Nagy bejelentést tett Ján és Juci

Hétfőn kiderült, hogy a kísérlet utáni pár hónapban nagyon egymásra talált a Házasság első látásra álompárja. Februárban még minden a rózsaszín ködről szólt, most pedig elárulták, hogy mi történt velük azóta. Ján és Juci együtt érkeztek a forgatásra és a férfi anyósa és apósa is ellátogatott, hogy elárulják őszinte véleményüket kapcsolatukról. Mindenki annak szurkolt, hogy a mai napig együtt legyenek és most végre pontot tettek a találgatások végére.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Juci és Ján kapcsolata úgy tűnik, tényleg a legnagyobb sikertörténet lett (Fotó: TV2)

Nagy örömhírt jelentettek be a Házasság első látásra szereplői

Nyilván megszerette a rossz oldalamat, ami nem volt egyszerű, mert voltak nyilván hullámvölgyek, de az igazi szeretet, ami a nagy könyvekben van, azt megéltem és megélem mellette. Az igazi az a romantikus szeretet, de szerintem én is igyekszek megadni neki ezt az élményt. Igen készülünk arra, hogy legyen családunk

– jelentette ki Ján.

Ezzel pedig kiderült, hogy a mai napig boldog kapcsolatban élnek a Házasság első látásra sztárjai. Azonban ilyenkor mindig nehéz magadban tartani az érzéseket, főleg a közösségi média idején. „Egyébként egyáltalán nem találom nehéznek azt, hogy nem posztolhatunk közös képeket. Kicsit nekem tetszik is ez a titokzatosság, meg szerintem lesz még bőven alkalmunk arra, hogy közös képek, videók kerüljenek fel rólunk. Úgyhogy izgalmas, mert mindenki azt gondolja, hogy én egyedül utazom vagy nem tudja, hogy kivel. Mi ilyen kis titokzatosak vagyunk” – jegyezte meg Juci.

A Házasság első látásra Jánja romantikus helyen jegyezte el Jucit (Fotó: TV2)

Ján másodjára is megkérte Juci kezét

Senki nem tudott semmiről. Azt mondtam neki, hogy az olaszok élnek a leghosszabb ideig házasságban és ezért is ott kértem meg a kezét még egyszer

– mesélte Ján a TV2 kameráinak.

Jucinak és családjának is nagy meglepetés volt a második lánykérés. A szülők pedig szintén nagyon örültek a nagy hírnek és mára már nagyon megszerették lányuk választottját. „Akkor is mondtam Jánnak, hogy mindenbe beleegyezek. Ezt őszintén megmondom és nem hazudok a szemedbe, hogy megszerettelek, és olyan boldog volt” – mondta Juci anyukája.

Maya és Laci kapcsolata hamar zátonyra futott a kísérlet után (Fotó: TV2)

Maya is kitálalt kapcsolatáról

Beszélgettünk még egy három hétig és hát mondjuk azt, hogy érdeklődés hiányában eltávolodtunk egymástól

– jelentette ki a Házasság első látásra szereplője.