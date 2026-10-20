Hónapokig titkolta: gyászol a Házasság első látásra sztárja

Ján és Juci a TV2 Aktívban szólaltak meg a műsor vége után, de a riport még februárban készült, vagyis az nem derült ki így, hogy jelenleg is egy párt alkotnak-e. Mindenki legnagyobb örömére együtt, kézen fogva érkeztek a kamerák elé és elmesélték, hogy hogyan zajlik életük jegyesekként. Azonban arra senki nem számított, hogy a Házasság első látásra Jánja egy eddig soha nem hallott tragédiáról is vallani fog, amit nem is bírt ki könnyek nélkül, és teljesen összetört a kamerák előtt.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Ján és Juci lettek a műsor álompárja (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője édesapjáról vallott

A műsort még tavaly ősszel forgatták le, így mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi történt a párosokkal a kísérlet után. Az idei év eleje azonban nagy tragédiát tartogatott Ján számára.

Úgy volt, hogy bemutatom a szüleimnek Jucit, viszont sajnos édesapán hirtelen elhunyt. Újévkor még tudtunk beszélni telefonon és sikerült elmesélnem neki, hogy pontosan kivel is ismerkedtem meg a műsorban. Ő nagyon nem támogatta az elején ezt a kísérletet, viszont később azt mondta, hogy jó döntés volt, mivel sikerült egy ilyen lánnyal megismerkednem. Csak annyit mondott, hogy vigyázzak rá

– vallotta könnyek között a Házasság első látásra Jánja.

Ebben a pokolian nehéz időszakban pedig ki más lehetett volna a lelki támasza a férfinak, ha nem jegyese, Juci.

Juci és Ján esküvőjén nem jelentek meg a férfi szerettei, mivel nem szerettek volna szerepelni a kamerák előtt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Jucija azonban megtalálta a közös hangot Ján édesanyjával

Anyukám egy becenevet is adott neki, ami a Tündérke. Nagyon megszerette őt

– jegyezte meg a férfi.

A kapcsolatuk pedig ugyanolyan mesebelien folytatódott, ahogy a Házasság első látásra kísérletében véget ért. Ján ajándékai sem maradtak el és Juci is megtartotta a mosolygós, életvidám stílusát. „Szerintem mi néhány hónap alatt annyit megéltünk, mint mások évek alatt. Éljük a szürke hétköznapokat, amik annyira nem voltak szürkék. Megvolt az első karácsonyunk és Valentin napunk is. Nem volt mindig könnyű a kapcsolatunk, de mi együtt egyre erősebbek leszünk, azt érzem” – árulta el Juci.

Arra a kérdésre, hogy ma együtt van-e Ján és Juci, egyelőre még nem kaptunk választ, azonban szerda este, a TV2 Aktív című műsorában ez is kiderül majd.