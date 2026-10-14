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Óriási fordulat következett be Rubint Réka állapotában

TV2

Házasság első látásra: Ján eljegyzésre készül? – Juci szüleinek áldását kérte

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A TV2 társkereső sikerműsorának legnagyobb fordulata volt, amikor Juci nemet mondott az oltár előtt kiválasztottjának. Azóta a Házasság első látásra negyedik évadában nagyot fordult a világ és Ján már az eljegyzést tervezi.
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TV2eljegyzésHázasság első látásra

Ján és Juci minden nézőnek az álompárja, mivel az ő kapcsolatuk egy igazi mesébe illő szerelem. Nem is meglepő, hogy már a gyerekvállalás is szóba került többször a Házasság első látásra műsora alatt. Most pedig eljött a pillanat, amikor Juci szüleivel beszélte meg a terveit Ján. Az ő kapcsolatuk sem indult zökkenőmentesen, mivel az esküvőn hamar elítélték a férfit, azonban mostanra nagyon megszerették a vőlegény-jelölt személyét.

A Házasság első látásra Jánja szeretné eljegyezni szerelmét.
A Házasság első látásra 2026-os évadában először történik meg, hogy valaki az eljegyzésen gondolkodjon, mivel nem házasodtak össze (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Jánja elnyerte a szülők tetszését

A felvidéki üzletember most sem fogta vissza magát és egy csokor virággal, borral, illetve egy tábla csokoládéval kedveskedett a szülőknek. Ezek után helyet foglaltak és Ján elárulta, hogy jelenleg hogyan tekint lányukra.

Egy nagyon kedves, intelligens és életvidám lány. Nagyon szerettem volna, hogy pozitivitást hozzon az életembe és a humorával ezt megteszi. Nagyon jól elvagyunk Jucival. Lehet mondani, hogy megkaptam álmaim nőjét

– jelentette ki Ján.

A szülők rendkívül boldogan nyilatkoztak, mivel ők is azt látják, hogy nagyon jól sikerült egymásra találniuk Juciéknak.

A Házasság első látásra negyedik évadának legnagyobb fordulata Juci és Ján kapcsolata.
Juci és Ján kapcsolata nagyon stabilnak tűnik, ám az utolsó hét mindig tartogat meglepetéseket (Fotó: TV2)

Ezek után érkezett a nagy bejelentés Jántól

Mi eldöntöttük, hogy szeretnénk együtt lenni. Viszont ennek szeretnék egy tisztességes utat választani és ezért hívtalak ide titeket. Szeretném eljegyezni Jucit. Ehhez kérném a ti áldásotokat

– mondta a szülőknek a Házasság első látásra szereplője.

Ján legnagyobb szerencséjére mindketten igent mondtak a kérésre. Óriási volt az öröm és még a könnyek is megjelentek Juci édesapjának arcán. Nyilván a legfontosabb igen még vár rám. Azért az még hoz majd izgalmakat, de bízom benne, hogy tőle is igen lesz a válasz” – jegyezte meg Ján.

Erre azonban még várni kell, mivel a mai adásból nem derül ki, hogy vajon mikor fog eljönni a nagy pillanat Juci és Ján kapcsolatában. Azonban a Házasság első látásra nézői nagyon szorítanak azért, hogy az ő kapcsolatuk legyen az első a műsor történelmében, akiknek hosszú távon is működni fog a kapcsolatuk.

 

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