Házasság első látásra: Ján eljegyzésre készül? – Juci szüleinek áldását kérte

Ján és Juci minden nézőnek az álompárja, mivel az ő kapcsolatuk egy igazi mesébe illő szerelem. Nem is meglepő, hogy már a gyerekvállalás is szóba került többször a Házasság első látásra műsora alatt. Most pedig eljött a pillanat, amikor Juci szüleivel beszélte meg a terveit Ján. Az ő kapcsolatuk sem indult zökkenőmentesen, mivel az esküvőn hamar elítélték a férfit, azonban mostanra nagyon megszerették a vőlegény-jelölt személyét.

A Házasság első látásra 2026-os évadában először történik meg, hogy valaki az eljegyzésen gondolkodjon, mivel nem házasodtak össze (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Jánja elnyerte a szülők tetszését

A felvidéki üzletember most sem fogta vissza magát és egy csokor virággal, borral, illetve egy tábla csokoládéval kedveskedett a szülőknek. Ezek után helyet foglaltak és Ján elárulta, hogy jelenleg hogyan tekint lányukra.

Egy nagyon kedves, intelligens és életvidám lány. Nagyon szerettem volna, hogy pozitivitást hozzon az életembe és a humorával ezt megteszi. Nagyon jól elvagyunk Jucival. Lehet mondani, hogy megkaptam álmaim nőjét

– jelentette ki Ján.

A szülők rendkívül boldogan nyilatkoztak, mivel ők is azt látják, hogy nagyon jól sikerült egymásra találniuk Juciéknak.

Juci és Ján kapcsolata nagyon stabilnak tűnik, ám az utolsó hét mindig tartogat meglepetéseket (Fotó: TV2)

Ezek után érkezett a nagy bejelentés Jántól

Mi eldöntöttük, hogy szeretnénk együtt lenni. Viszont ennek szeretnék egy tisztességes utat választani és ezért hívtalak ide titeket. Szeretném eljegyezni Jucit. Ehhez kérném a ti áldásotokat

– mondta a szülőknek a Házasság első látásra szereplője.

Ján legnagyobb szerencséjére mindketten igent mondtak a kérésre. Óriási volt az öröm és még a könnyek is megjelentek Juci édesapjának arcán. „Nyilván a legfontosabb igen még vár rám. Azért az még hoz majd izgalmakat, de bízom benne, hogy tőle is igen lesz a válasz” – jegyezte meg Ján.

Erre azonban még várni kell, mivel a mai adásból nem derül ki, hogy vajon mikor fog eljönni a nagy pillanat Juci és Ján kapcsolatában. Azonban a Házasság első látásra nézői nagyon szorítanak azért, hogy az ő kapcsolatuk legyen az első a műsor történelmében, akiknek hosszú távon is működni fog a kapcsolatuk.