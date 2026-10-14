Házasság első látásra: Ján eljegyzésre készül? – Juci szüleinek áldását kérte

Ján és Juci minden nézőnek az álompárja, mivel az ő kapcsolatuk egy igazi mesébe illő szerelem. Nem is meglepő, hogy már a gyerekvállalás is szóba került többször a Házasság első látásra műsora alatt. Most pedig eljött a pillanat, amikor Juci szüleivel beszélte meg a terveit Ján. Az ő kapcsolatuk sem indult zökkenőmentesen, mivel az esküvőn hamar elítélték a férfit, azonban mostanra nagyon megszerették a vőlegény-jelölt személyét.
A Házasság első látásra Jánja elnyerte a szülők tetszését
A felvidéki üzletember most sem fogta vissza magát és egy csokor virággal, borral, illetve egy tábla csokoládéval kedveskedett a szülőknek. Ezek után helyet foglaltak és Ján elárulta, hogy jelenleg hogyan tekint lányukra.
Egy nagyon kedves, intelligens és életvidám lány. Nagyon szerettem volna, hogy pozitivitást hozzon az életembe és a humorával ezt megteszi. Nagyon jól elvagyunk Jucival. Lehet mondani, hogy megkaptam álmaim nőjét
– jelentette ki Ján.
A szülők rendkívül boldogan nyilatkoztak, mivel ők is azt látják, hogy nagyon jól sikerült egymásra találniuk Juciéknak.
Ezek után érkezett a nagy bejelentés Jántól
Mi eldöntöttük, hogy szeretnénk együtt lenni. Viszont ennek szeretnék egy tisztességes utat választani és ezért hívtalak ide titeket. Szeretném eljegyezni Jucit. Ehhez kérném a ti áldásotokat
– mondta a szülőknek a Házasság első látásra szereplője.
Ján legnagyobb szerencséjére mindketten igent mondtak a kérésre. Óriási volt az öröm és még a könnyek is megjelentek Juci édesapjának arcán. „Nyilván a legfontosabb igen még vár rám. Azért az még hoz majd izgalmakat, de bízom benne, hogy tőle is igen lesz a válasz” – jegyezte meg Ján.
Erre azonban még várni kell, mivel a mai adásból nem derül ki, hogy vajon mikor fog eljönni a nagy pillanat Juci és Ján kapcsolatában. Azonban a Házasság első látásra nézői nagyon szorítanak azért, hogy az ő kapcsolatuk legyen az első a műsor történelmében, akiknek hosszú távon is működni fog a kapcsolatuk.