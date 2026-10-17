Házasság első látásra: Ján eljegyezte Jucit! Igent mondott rá

Nem sokan hitték volna a Házasság első látásra műsorának elején, hogy Ján és Juci kapcsolatának lesz a legboldogabb vége. A kísérlet hat hete alatt azonban olyan fejlődésen mentek keresztül, mint eddig soha senki. Most pedig elérkezett a nagy döntés ideje, ahova a férfi már egy gyémánt jegygyűrűvel érkezett, mivel az volt a terve, hogy Juci döntése után felteszi neki a nagy kérdést.

A Házasság első látásra Jánja könnyek között kérte meg Juci kezét (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Jucija igent mondott

Szeretem azt, aki melletted vagyok. Átgondoltam és arra jutottam, hogy van egy dolog, amit nem tudok megtenni. Nem tudok mégegyszer nemet mondani neked. Úgyhogy a döntésem, igen, csoda pasikám, veled szeretnék továbbmenni

– jelentette ki Juci.

Ezzel pedig Ján tervének első állomása megvalósult és jöhetett a következő, amire nem akárhogy készült fel a férfi. Mesebeli próbatételekkel készült, mielőtt feltette volna a nagy kérdést, ezért Piroska köpenybe bújtatta szerelmét. Az első feladatban szlovákul kellett kimondani Jucinak a szeretlek szót, amit sikeresen teljesített.

A következő próbánál már a jövőről kellett döntenie, mivel két válasz lehetőség elé állította őt Ján. Vagy vele szeretne élni vagy külön. Juci nem is gondolkodott és egyből a kék dobozt választotta, amiben Ján lakáskulcsa volt.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Juci és Ján kapcsolata lett a legnagyobb sikertörténet (Fotó: TV2)

Végül elérkezett a nagy döntés pillanata

Nagyon boldog vagyok, hogy idáig jutottam veled és ennyire szerelmesek tudtunk lenni egymásba. Nekem ez mindig egy csoda lesz és így is fogok rá visszaemlékezni. Úgy érzem, hogy megtaláltam azt a lányt, akivel szívesen leélném az életem és a kis családot is el tudom képzelni. Juci, leszel a feleségem?

– tette fel a nagy kérdést féltérdre ereszkedve Ján.

Ekkor már Juci is a könnyeivel küzdött és magabiztos választ adott. „Igen, igen, igen, úristen” – mondta, majd átölelte párját.

Mi vagyunk ennek a kísérletnek a valódi meseszereplői. Tényleg egymásra találtunk és a kísérleten túl is folytani szeretnénk ezt a mesét. Én vagyok a világ legszerencsésebb nője

– jelentette ki a kamerák előtt Juci.

Úgy tűnik, Ján és Juci nemcsak megjátszották magukat a kamerák előtt, hanem tényleg valódi szerelem alakult ki közöttük. Azt még nem tudni, hogy a műsor után mi történt velük, de hamarosan erre is fény derül.