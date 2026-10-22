Összeházasodtak a Házasság első látásra sztárjai! Ján és Juci végre kimondta a boldogító igent

Tegnap este, a TV2 Aktív műsorában árulták el Juciék, hogy a mai napig együtt vannak és egy második eljegyzés is megtörtént közöttük. Azonban akkor még esküvőről nem beszéltek, most viszont bombaként robbant a hír: már szeptemberben hivatalosan is összekötötték az életüket. Egy éve még alig ismerték egymást, pár hete férj és feleség lett a Házasság első látásra két szereplőjéből. A szerelmesek őszintén meséltek a nagy napról.

A Házasság első látásra Jánja elárulta, hogy a műsorból kik voltak ott a nagy napon (Fotó: TV2)

Western esküvőt tartottak a Házasság első látásra szereplői

A kísérlet során Ján kezdeményezte a megismerkedést, azonban nem kellett sok randi ahhoz, hogy egymásba szeressenek a szereplők. A műsor forgatása alatt egy igazi álompár lett belőlük és az emberek mindkettőjüket nagyon a szívükbe zárták. Juci elmondása szerint is az első motoros randi volt a fordulópont a kapcsolatukban, ami után egyértelművé vált számukra, hogy miért választották egymás mellé őket a szakértők.

Ján és Juci még azt is elárulta a Story magazinnak, hogy ugyanaz az anyakönyvvezető adta őket össze, aki a Házasság első látásra műsorban is szerepelt. Mellettük pedig Maya, Petra, Livi és Laci is jelen volt az eseményen, illetve Juciék egy köszönő videót is küldtek a szakértőknek, akiknek hálájukat fejezték ki, amiért összehozták őket.

Az első esküvőnél sokkal jobban sikerült a mostani (Fotó: TV2)

Ján és Juci már hivatalosan is férj és feleség

A Házasság első látásra 2026-os évadában végre sikerült elérniük a szakértőknek, hogy életre szóló kapcsolatot teremtsenek két jelentkező között. Eddig is voltak olyan szereplők, akik igent mondtak a műsor végén, azonban hosszú távú kapcsolat egyikből sem alakult ki. Most Ján és Juci példája is jól bizonyítja, hogy a Házasság első látásra műsora igenis képes boldog házasságokat kialakítani.

A továbbiakban pedig Jucinak és Jánnak nem kell titkolóznia, ha valami történik velük a mindennapokon. Eddig sok boldog pillanatot magukban kellett tartaniuk még akkor is, ha szívük szerint világgá kürtölték volna. Ilyen lehetett az esküvő megszervezése is, és még ki tudja, milyen információk kerülnek hamarosan nyilvánosságra a szerelmesekről. Mint például egy kisbaba érkezésének a bejelentése.