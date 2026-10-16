Házasság első látásra: Ján gyémántgyűrűvel érkezett a döntésre!

Ján és Juci teljesen más utat járt be a Házasság első látásra kísérlete alatt. Az esküvői baki után azonban kivirágzott kapcsolatuk és már a második héten úgy nyilatkoztak, hogy szerelmesek egymásba. Most pedig elérkezett az utolsó döntés ideje, ám nekik nem a házasságuk folytatásáról kell dönteni, hanem kapcsolatuk folytatásáról. Emellett pedig Ján egy jegygyűrűvel érkezik és bízik benne, hogy Juci válasza is hasonlóan magabiztos lesz, mint az ő szüleié.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Juci és Ján kapcsolata mindenki számára példaértékű volt (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Jánja Lacinak mesélt először a lánykérésről

Ahogy elmesélte Ján Juci szüleivel való beszélgetést, Laci szemeiben látszott az öröm barátja miatt.

Nem csalódtam benne. Megkapta az áldást és remélhetőleg Jucus is nagyon boldogan fogja majd fogadni

– mondta a kameráknak Laci.

Ján ezek után a gyűrűt is megmutatta barátjának, amiről kiderült, hogy egy családi örökség, mivel édesanyja gyűrűje volt korábban. „Szoktam mondani, hogy nekem ő olyan, mint egy kis gyémánt. Valójában ez is egy kicsike gyémánt” – jegyezte meg mosolyogva Ján.

Ján szeretné megkérni Juci kezét (Fotó: TV2)

A végső döntés előtt mindketten kifejtették eddigi véleményüket a másikról

A feszültség egyre nagyobb lett, amikor Viktor kijelentette, hogy a kapcsolatuk folytatásáról döntenek hamarosan. Ján már a könnyeivel küzködött, amikor szerelméről mesélt és megköszönte a szakértőknek, hogy megtalálták neki élete párját.

Később aztán Viktor is megtudta, hogy Ján szeretné megkérni Juci kezét és elárulta, hogy ő is szurkol a boldogságuknak. Ján és Juci végül besétáltak a döntés helyszínére és szokásosan humorral próbálták oldani a feszültséget.

Ján meghatódott, amikor megpillantotta szerelmét, amire Juci poénosan reagált. „Ennyire csúnya vagyok?” – kérdezte, amire szokásosan azt a választ kapta, hogy csak úgy ragyogott, amikor belépett a szobába.

A pénteki, utolsó adásban pedig majd kiderül, hogy vajon mit fog szólni az eljegyzéshez Juci.