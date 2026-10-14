„Hiányozni fog...” – nehéz döntést hoztak meg a Házasság első látásra szereplői

Elérkezett a TV2 Házasság első látásra talán legeseménydúsabb, balhéktól hangos évadának finise! Ma este 19:55-kor folytatódik a sikerműsor, és a nézők már tűkön ülve várják a fejleményeket, hiszen pénteken végérvényesen lezárul ez a viharos kísérlet. Petra és Joci most különköltöznek, az események pedig drámai fordulatot vesznek a nagy döntés előtti utolsó napokban.

A Házasság első látásra szereplői különköltöznek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026-os évada pénteken véget ér

A hathetes együttélés után elérkezik a búcsú ideje. Bőröndökbe kerülnek a ruhák, lekerülnek a hűtőmágnesek, és még a pálma elhelyezése is fejtörést okoz nekik. A szétválás pillanatában kettős érzések kavarognak a házaspárban: „Ma már külön alszunk? Nagyon fura másfél, 2 hónap után...” Joci nyíltan kifejti, mennyire hiányozni fog neki, hogy Petra odabújjon hozzá az éjszakák során: „Jó lesz visszarázódni a megszokott életbe, de ugyanakkor azért hiányozni fog...”– vallja be. A páros most két teljes napig egyáltalán nem találkozik egymással a mindent eldöntő nagy pillanatig.