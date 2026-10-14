„Hiányozni fog...” – nehéz döntést hoztak meg a Házasság első látásra szereplői

Elérkezett a TV2 Házasság első látásra talán legeseménydúsabb, balhéktól hangos évadának finise! Ma este 19:55-kor folytatódik a sikerműsor, és a nézők már tűkön ülve várják a fejleményeket, hiszen pénteken végérvényesen lezárul ez a viharos kísérlet. Petra és Joci most különköltöznek, az események pedig drámai fordulatot vesznek a nagy döntés előtti utolsó napokban.
A Házasság első látásra 2026-os évada pénteken véget ér
A hathetes együttélés után elérkezik a búcsú ideje. Bőröndökbe kerülnek a ruhák, lekerülnek a hűtőmágnesek, és még a pálma elhelyezése is fejtörést okoz nekik. A szétválás pillanatában kettős érzések kavarognak a házaspárban: „Ma már külön alszunk? Nagyon fura másfél, 2 hónap után...” Joci nyíltan kifejti, mennyire hiányozni fog neki, hogy Petra odabújjon hozzá az éjszakák során: „Jó lesz visszarázódni a megszokott életbe, de ugyanakkor azért hiányozni fog...”– vallja be. A páros most két teljes napig egyáltalán nem találkozik egymással a mindent eldöntő nagy pillanatig.
Petra anyukája szerint Joci visszaélt Petra türelmével
A különköltözés után Petra az édesanyjával találkozik, akinek meglehetősen markáns és éles véleménye van a lánya férjéről. Az édesanya határozott meglátása szerint a lánya túl elnéző volt Jocival szemben:
Túl sok mindent eltűrt a Jocinak, előbb kellett volna meghúzni a határokat és a sarkára állni, hogy ember, ezt így nem... Egy férfiről beszélünk elvileg, egy felnőtt férfiről, akkor ő már tudja, mit akar, meg hogy és kivel akarja az életét élni, meg mit szeretne...
– fejtette ki a véleményét. Petra édesanyjának meglátásai nem alaptalanok, az asszony még mindig tisztán emlékszik arra a fájó momentumra is, amikor Joci egyszerűen magára hagyta a lányát a buliban. Vajon a család éles kritikája és a külön töltött napok végleg elvágják a szálakat a házaspár között? Kiderül ma 19:55-kor a TV2-n!