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Házasság első látásra

Összeomlott a szétköltözés alatt a Házasság első látásra sztárpárja: végleg szakít Laci és Maya?

32 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Csúnyán összeveszett Laci és Maya a szétköltözéskor. A Házasság első látásra sztárpárjának nem maradt sok ideje kibékülnie a fináléig.
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Házasság első látásraköltözésdöntésbalhé

A TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra a célegyenesbe fordul, ám a dráma most éri el a legsúlyosabb fokozatát a párok számára. Miközben a végső döntés egyre közelebb van, Laci és Maya között elszabadulnak az indulatok a szétköltözés drasztikus pillanataiban. Vajon túlélheti-e a kapcsolatuk ezt a mélypontot, vagy a sérelmek végleg elsodorják őket egymástól?

A Házasság első látásra szereplői nehezen viselik a költözést.
A Házasság első látásra szereplői összevesznek pakolászás közben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026 elérkezett a döntések napjához

Laci bár nosztalgiázva emlékezett vissza az együtt töltött időszakra – „szerettem amúgy ezt a lakást, de szerintem azért, mert mi voltunk benne” –, ez a meghitt pillanat hamar szertefoszlik. Maya ugyanis rendkívül nehezen birkózik meg az elengedéssel.

Nagyon nehezen viselem az elmúlást, az elválást, valaminek a végét. Én ezt hajlamos vagyok drasztikusan megélni, mint ezt a szétköltözést is

– osztja meg fájdalmát a férjével. A helyzet azután fajult el igazán, hogy a feszültség tapinthatóvá vált köztük. Amikor Laci rákérdez, hogy van-e valami baj, Maya egy szűkszavú „nincs”-csel próbálta zárni a témát. Laci azonban jogosan érzi, hogy valami nincs rendben: ő egy jókedvű, vidám közös programra számított, nem pedig görcsös gyászra.

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A vita befolyásolja a döntésüket?

A konfliktus csúcspontján Maya egy ölelésre, némi érzelmi biztonságra vágyik, hogy eloszlassa a kétségeit. Laci azonban tehetetlenül és bezárkózva reagál: „Ha úgy nézel rám, akkor k*rva nehéz nekem ilyen helyzetben azt csinálni.” Mint kiderül, Maya feszültsége szinte rögtön átragad Lacira, aki védekező mechanizmusként rögtön a távolodást választja ahelyett, hogy közelebb lépne a feleségéhez, ahogy ezt korábban is tette hasonló szituációkban.

Vajon sikerül-e rendezniük a soraikat, mielőtt meghozzák a legfontosabb életre szóló döntést? Ne hagyják ki a drámai folytatást! A Házasság első látásra utolsó előtti adása ma este 19:55-kor érkezik a TV2 műsorára, ahol kiderül, miként döntött Maya és Laci!

 

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