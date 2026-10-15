Összeomlott a szétköltözés alatt a Házasság első látásra sztárpárja: végleg szakít Laci és Maya?

A TV2 sikerműsora, a Házasság első látásra a célegyenesbe fordul, ám a dráma most éri el a legsúlyosabb fokozatát a párok számára. Miközben a végső döntés egyre közelebb van, Laci és Maya között elszabadulnak az indulatok a szétköltözés drasztikus pillanataiban. Vajon túlélheti-e a kapcsolatuk ezt a mélypontot, vagy a sérelmek végleg elsodorják őket egymástól?

A Házasság első látásra szereplői összevesznek pakolászás közben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra 2026 elérkezett a döntések napjához

Laci bár nosztalgiázva emlékezett vissza az együtt töltött időszakra – „szerettem amúgy ezt a lakást, de szerintem azért, mert mi voltunk benne” –, ez a meghitt pillanat hamar szertefoszlik. Maya ugyanis rendkívül nehezen birkózik meg az elengedéssel.

Nagyon nehezen viselem az elmúlást, az elválást, valaminek a végét. Én ezt hajlamos vagyok drasztikusan megélni, mint ezt a szétköltözést is

– osztja meg fájdalmát a férjével. A helyzet azután fajult el igazán, hogy a feszültség tapinthatóvá vált köztük. Amikor Laci rákérdez, hogy van-e valami baj, Maya egy szűkszavú „nincs”-csel próbálta zárni a témát. Laci azonban jogosan érzi, hogy valami nincs rendben: ő egy jókedvű, vidám közös programra számított, nem pedig görcsös gyászra.