Házasság első látásra: Lacinak elege lett Tücsiből! Vajon itt lesz a vége?

A mai nap a Házasság első látásra kísérletének utolsó terápiájának a napja. Minden páros most utoljára beszélheti meg a problémákat a szakértőkkel és innentől kezdve már a saját kezükben lesz csak a döntés. A tegnapi rész után mindenki arra vár, hogy vajon mi lesz Laci és Tücsi házasságával. Már a terápia előtt bejelentkezik a férj, aki szokásához híven mutatja meg, hogy mire számíthat „szeretett” felesége tőle a mai adásban.

A Házasság első látásra 2026-os évadának első hete után nem gondolták volna a nézők, hogy Laci és Tücsi még mindig együtt lesznek (Fotó: TV2 Aktív)

A Házasság első látásra Lacija teljesen elengedte magát az utolsó előtti héten

A tegnapi napon is látszódott, hogy a férj már nem foglalkozik feleségének érzéseivel, mivel korábban ez fordítva sem volt meg. Laci pedig nem másra kocsikázik Budapest utcáin, mint az Eye of the Tiger zenéjére, amely Rocky Balboa bevonulózenéje is volt.

Most fogok valószínűleg utoljára találkozni kedves Tücsivel. Úgyhogy kicsit felspannolom magamat

— mondta, majd elindította a zenét.

Úgy tűnik, hogy Lacinak teljesen elege lett Tücsi viselkedéséből és innentől fogva az utolsó héten már csak játszani fogja az eszét, mivel így legalább nem próbálkozik a semmiért.

A Házasság első látásra Tücsije végül visszakapja férjétől, amit az első hetekben ő adott (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra utolsó hete nagy izgalmakat hozhat

Nem tudom, mi fog rám várni, de az biztos, hogy rólam le fog peregni minden. Tőlem elmondhatja megint azt, hogy engem az zavar, hogy neki jó kedve van, vagy hogy sz*r férj voltam, lehordhat, hőzönghet, hepciáskodhat, viszont engem ezek rohadtul nem fognak érdekelni. Azt nem tudom, hogy ha ma is előadja a vergődő fácánt hátrafelé, akkor mit fogok kezdeni, mert tele van a f*szom vele. Megpróbálok nyugodt és higgadt maradni és meglátjuk, hogy ez mennyire sikerül. Próbálom minél gyorsabban lezongorázni ezt a terápiát és elfelejteni ezt az egészet

— jelentette ki Laci.Azt egyelőre még nem tudni, hogy a terápia milyen fordulatokat hoz, viszont a mai napon, 19:55-től, a Házasság első látásra műsorában eldől, hogy pontosan mi történik majd Lacival és Tücsivel.