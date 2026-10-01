„A szemével levetkőzteti Renátót” – Összevitázott a két feleség, óriási balhé a Házasság első látásra forgatásán!

Lívi szerint nincs értelme a kapcsolatuknak

HEL Lívi meglátása szerint a házaspár között semmilyen kötődés nincs, a kapcsolatuk kizárólag a kamerák jelenlétében létezik. Párhuzamot vont saját tapasztalataival is, kiemelve, hogy Renátónak sincs esélye nyitni a felesége felé. Merci határozottan visszautasította ezt a megközelítést: „Nagyon véded a Renátót, az én oldalamról, hogy köztünk mi történt, még mindig nem tudod... Nem hall meg engem, csak mondja a saját igazát” – mondta csalódottan. A helyzetet Laci megjegyzése is árnyalta, aki szerint Lívi a tekintetével konkrétan levetkőzteti Renátót.

Lívi és Merci nem jutottak dűlőre (Fotó: TV2)

Közös téma lett a négyszemközti vita

Bár Lívi igyekezett leszögezni, hogy tiszteletben tartja a házasságot és legfeljebb beszélgetni fog a férfival, egy éles tanáccsal egészítette ki gondolatait:

Mercinek szerintem jobban kéne értékelnie önmagát. Aki menni akar, azt hagyni kell, rá kell adni a kabátot

– fogalmazott. A négyszemközti beszélgetés hamar a teljes társaság központi témájává vált. Ugyan a lányok végül azzal zárták le az ügyet, hogy nem lesz folytatás Lívi és Renátó között, Merci továbbra is meg van győződve arról, hogy a nő nem volt hozzá őszinte.