„A szemével levetkőzteti Renátót” – Összevitázott a két feleség, óriási balhé a Házasság első látásra forgatásán!

A TV2 Házasság első látásra című műsor csapatépítője gyorsan elveszítette kötetlen jellegét, amikor a szereplők közötti elfojtott ellentétek a felszínre törtek. A feszültség gyújtópontjába Merci, Lívi és Renátó kapcsolata került. Merci meg van győződve arról, hogy férje legszívesebben feleséget cserélt volna. A két nő közötti tisztázónak szánt beszélgetés baráti közeledés helyett azonnal nyílt szembesítésbe csapott át.
A Házasság első látásra 2026-os évadában szerelmi háromszög bontakozott ki
HEL Merci már az első pillanattól kezdve úgy érezte, hogy szorult helyzetbe került, és a vita érdemi lefolytatása esélytelen: „Amikor Lívi bejött, az volt az első gondolatom, hogy »megint jövök kötekedni, belédszúrni a kést«, pedig szerintem látszódik, hogy nekem nincs kedvem veszekedni. Szerintem pont nem alkalmas, hogy az egészet megbeszéljük. Menekülni akartam, hogy hagyjál, most légyszi ne” – fogalmazott Merci. Lívi azonban nyíltan védelmébe vette Renátót:
Szerintem ez nem hangzott el a szájából, hogy párt akar cserélni, csak van olyan, akivel jobban érzi a szimpátiát, meg a kémiát, mint veled. Ne mondj ilyet, mert ilyet nem mondott!
Lívi szerint nincs értelme a kapcsolatuknak
HEL Lívi meglátása szerint a házaspár között semmilyen kötődés nincs, a kapcsolatuk kizárólag a kamerák jelenlétében létezik. Párhuzamot vont saját tapasztalataival is, kiemelve, hogy Renátónak sincs esélye nyitni a felesége felé. Merci határozottan visszautasította ezt a megközelítést: „Nagyon véded a Renátót, az én oldalamról, hogy köztünk mi történt, még mindig nem tudod... Nem hall meg engem, csak mondja a saját igazát” – mondta csalódottan. A helyzetet Laci megjegyzése is árnyalta, aki szerint Lívi a tekintetével konkrétan levetkőzteti Renátót.
Közös téma lett a négyszemközti vita
Bár Lívi igyekezett leszögezni, hogy tiszteletben tartja a házasságot és legfeljebb beszélgetni fog a férfival, egy éles tanáccsal egészítette ki gondolatait:
Mercinek szerintem jobban kéne értékelnie önmagát. Aki menni akar, azt hagyni kell, rá kell adni a kabátot
– fogalmazott. A négyszemközti beszélgetés hamar a teljes társaság központi témájává vált. Ugyan a lányok végül azzal zárták le az ügyet, hogy nem lesz folytatás Lívi és Renátó között, Merci továbbra is meg van győződve arról, hogy a nő nem volt hozzá őszinte.