Házasság első látásra: „A hátam közepére nem kívánom ezt a beszélgetést” – Livi kettesben találkozott Rolival!

Roli és Livi kapcsolata már az elejétől kezdve problémás volt, azonban akkor még senki nem számított arra, hogy idő előtt kizárják a férfit a Házasság első látásra kísérletéből. Roli ennek ellenére már a tegnapi terápián visszatért, hogy tisztázza a helyzetet, azonban ott nem talált megértő fülekre, így inkább kettesben találkozott feleségével, akivel megpróbálta végleg lezárni a kapcsolatukat.

A Házasság első látásra 2026-os évadában a szakértők mindent megtettek, hogy Roli és Livi kapcsolata életben maradjon (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Livije sokat gondolkodott, hogy elmenjen-e a találkozóra

Roli ismét magyarázkodni kezdett feleségének, hogy mennyire tiszteli őt és szeretné letisztázni a történteket. Lívia azonban nem volt vevő férje szavaira.

Nem vagyok rá kíváncsi. Felidegesít a teszetosza mondataival. A hátam közepére nem kívánom ezt a beszélgetést

– mondta a kameráknak a TV2 sztárja.

Roli szavai annyira nem hatották meg, hogy könyörtelenül kiosztotta. „Szerintem amúgy nem változtál semmit. Most is össze-vissza beszélsz. Tegnap azt mondtad, hogy fejezzük be barátilag, most meg teljesen szeretnéd lezárni. Ugyanazt az ellentmondásos férfit látom” – jegyezte meg Lívia.

A Házasság első látásra Rolija folyamatosan szerette volna elmondani az ő oldalát, azonban Livi erre nem volt kíváncsi (Fotó: TV2)

Soha többé nem szeretnének egymással találkozni a Házasság első látásra szereplői

Nem szeretnék többet beszélgetni. Olyan jól éreztem magam a múlt héten, visszajött a ragyogásom, feltöltődtem, lement egy nagy teher a vállamról és most megint gyomorgörcsöm van

– árulta el Livi. Rolinak elmondása szerint ugyanez volt az érzése és szerette volna elkerülni, hogy felesége is így érezzen. Azonban neki erre egy egyszerű válasza volt. „Akkor csak ne legyél az életem része és kész” – válaszolta Lívia.

Normális, intelligens emberek módján egy hónapon keresztül vártam, hogy mikor lehet veled kommunikálni, te meg normális, intelligens ember módjára folyamatosan eltűntél. Nem beszéltél velem akkor, szóval nekem ne mond el, hogy mégis hogyan kell normális, intelligens ember módjára kommunikálni

– emelte ki Livi.

Ma 19:55-kor majd kiderül, hogyan zárul majd kettőjük találkozója és sikerül-e megbeszélni a problémákat.