Házasság első látásra: „Az én szakmámban nem kell, hogy termék legyek” – Máté porig alázta feleségét!

Anastasia egy olyan programot talált ki, amiben megmutathatta: milyen az, amikor ő dolgozik. Máténak már az elején is voltak kétségei azzal kapcsolatban, hogy ő készíti majd a fotókat feleségéről, mivel elmondása szerint ő a kamera másik felén szokott lenni. Ennek ellenére jól indult a programozás, a probléma csak akkor indult be, amikor a Házasság első látásra Mátéja megkérdezte feleségétől, hogy mennyire szeretné, hogy majd a gyerekei is modellek legyenek.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Anastasia és Máté között már az is felmerült, hogy elhagyják a műsort, de kamerákon kívül együtt maradnak (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Mátéja nem örült felesége válaszának

Anastasia elárulta, hogy ha gyerekeinek hasonló génjei lesznek, mint neki, akkor támogatná őket, hogy modellek legyenek. Máté azonban nem áll ennyire nyitottan a kérdéshez.

Ez azért egy érdekes beszélgetés lenne, mert az én gyerekeimből modell nem lesz, az biztos. Ha van egy gyereked, azt szereted és nem engeded ilyen helyekre

– mondta felesége szemébe Máté.

Anastasia büszke arra: még az utcán is néha megkérdezik tőle, hogy modellkedik-e, azonban férje itt is a férfiak hátsó szándékát látja. „Miért, szerinted, amikor fogod azt a hülye mikrofont és eljátszod, hogy milyen nagy menő vagy, akkor mit gondolnak rólad az emberek?” – tette fel a kérdést már indulatosan Anastasia. „Azért az én szakmámban nem kell, hogy egy termék legyek. Ott beszélhetek, gondolatokat fogalmazhatok meg és néha csak azt hallják, amit mondok. Annyit jár a szád életem, pedig annyira szép dolog hallgatni az életben” – vágott vissza Máté.

A fiatalok között ismét óriási lett a feszültség (Fotó: TV2)

Anastasia feltette a nagy kérdést férjének

Úgyis nemsokára döntenünk kell, szóval, ha nagyon zavar, akkor leveheted rólam a gyűrűt és menekülhetsz. Ha már ennyire zavar, hogy sokat beszélek. Aki menni szeretne, arra rá kell adni a kabátot. Vagy te mit szeretnél

– kérdezte fel Mátét, amire egy egyszerű választ kapott. „Egy jó, erős kávét” – jegyezte meg a férj.

Anastasia szerint sikerült ismét elrontania az estét Mátének, azonban a ma esti adásból kiderül, hogy ezek után hogyan folytatják a szerelmesek.