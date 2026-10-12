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Házasság első látásra

„Mintha az óvodás kisfiammal beszélnék!” – Keményen beszólt a Házasság első látásra pszichológusa Máténak

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Durván kiosztja a szakértő Mátét az éretlen viselkedése miatt. A Házasság első látásra döntő hetében úgy látszik, még a pszichológus is emberből van.
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Házasság első látásraterápiaTV2

A Házasság első látásra döntő hetéhez elérkezve, Máté és Anastasia egy falmászóterem magányában próbálja tisztázni a viszonyát. A sportos randi azonban hirtelen zártkörű terápiává változik, amikor Tóth Melinda váratlanul betoppan a helyszínre. A szakember azonnal a tárgyra tér, miután fülébe jutott a pár belső dilemmája.

A Házasság első látásra szereplői hamarosan dönthetnek a kapcsolatukról.
A Házasság első látásra szereplői elérkeztek a döntés hetéhez (Fotó: TV2)

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„Csicseregték a madarak, hogy a csoport előtt nehezetekre esik beszélni, és jobban menne, ha a csoport nem lenne. Úgyhogy, minden kívánságotok így váljon valóra: most lehetőségetek lesz csoport nélkül is beszélgetni!” – árulja el a pszichológus a nagy hírt. A bizalom tengelyén mozgó diskurzus azonnal falba ütközik. Máté ridegen elutasítja a váratlan tanácsadást, és számonkéri a szokatlan helyzetet: „Nem készültem ma terápiára. Nekem nagyon jól esett, hogy tegnap ezt az egészet le lehetett zárni. Jogosan éreztem magam átverve azzal kapcsolatban, hogy ha elmondjuk valamiről, hogy ebből ennyi volt és nincs több, akkor abból nincs több” – vall színt a kamerák előtt később magányosan.

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Elfajul a terápia

A beszélgetés pillanatok alatt furcsa irányt vesz. Máté makacs hárítása végül a sokat látott szakembernél is beteszi a kaput, Melinda elveszíti a türelmét, és egy olyan mondatot vág a férfi fejéhez, ami megfagyasztja a levegőt.

Nem akarlak téged meggyőzni semmiről! Rávezetni próbállak valamire, de kicsit olyan, mintha az óvodás kisfiammal beszélnék!

– fakad ki a szakember, aki bár már negyedik éve szakérti a párok házasságait, ilyen feldúltnak talán még sosem láthattuk. Az, hogy hogyan kezeli Máté ezt a gyomrost, és hová fut ki a rendhagyó privát szeánsz, az hétfőn 19:55-kor kiderül a TV2-n. Annyit garantálhatunk, hogy izgalomból most sem lesz hiány, hiszen ahány páros, annyi probléma, és a döntés hetéhez érkezve még a papírformának hitt helyzetek is megborulni látszanak.

 

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