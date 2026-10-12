„Mintha az óvodás kisfiammal beszélnék!” – Keményen beszólt a Házasság első látásra pszichológusa Máténak

A Házasság első látásra döntő hetéhez elérkezve, Máté és Anastasia egy falmászóterem magányában próbálja tisztázni a viszonyát. A sportos randi azonban hirtelen zártkörű terápiává változik, amikor Tóth Melinda váratlanul betoppan a helyszínre. A szakember azonnal a tárgyra tér, miután fülébe jutott a pár belső dilemmája.

A Házasság első látásra szereplői elérkeztek a döntés hetéhez (Fotó: TV2)

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„Csicseregték a madarak, hogy a csoport előtt nehezetekre esik beszélni, és jobban menne, ha a csoport nem lenne. Úgyhogy, minden kívánságotok így váljon valóra: most lehetőségetek lesz csoport nélkül is beszélgetni!” – árulja el a pszichológus a nagy hírt. A bizalom tengelyén mozgó diskurzus azonnal falba ütközik. Máté ridegen elutasítja a váratlan tanácsadást, és számonkéri a szokatlan helyzetet: „Nem készültem ma terápiára. Nekem nagyon jól esett, hogy tegnap ezt az egészet le lehetett zárni. Jogosan éreztem magam átverve azzal kapcsolatban, hogy ha elmondjuk valamiről, hogy ebből ennyi volt és nincs több, akkor abból nincs több” – vall színt a kamerák előtt később magányosan.