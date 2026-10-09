Házasság első látásra: „Ezek tényleg hülyék vagy csak tettetik” — Maya rendesen kiosztotta Mátéékat

A Házasság első látásra szakértői bármennyire is próbálták kierőszakolni a normális válaszokat a párosból, Anastasia annyira látványosan terelt, hogy mindenki észrevette, mi történik pontosan. Megint nem szerette volna kiteregetni a szennyest és ezért a többiek is csak nevetni tudtak a terápián. Még Máté is elnevette magát, mivel kellemetlen volt felesége magyarázkodása. Azonban volt egy valaki, aki nem tudta ennyire poénra venni a helyzetet.

A Házasság első látásra 2026-os évadában sokan jósolnak szép jövőt Máténak és Anastasianak (Fotó: TV2)

Maya teljesen kiakadt a Házasság első látásra fiataljaira

Nem jöttem még rá, hogy Anastasia és Máté tettetik a hülyét vagy tényleg azok. Amikor egy egyszerű kérdésre nem tudnak válaszolni, amit a szakértők feltettek, akkor megfogalmazódik bennem, hogy ott minden rendben van-e?

— tette fel a kérdést a TV2 sztárja.

Anastasia a terápián és később a kameráknak is arról mesélt, hogy szeretné megtartani ezt a kapcsolatot és kapaszkodik férjébe, hogy a végén ne engedje el őt. Elmondása szerint az életében nem volt ennyire intenzív kapcsolata és nem szeretné elveszíteni. Máté ennél már sokkal finomabban fogalmazott és itt is sikerült beletipornia Anastasia lelkébe. „Amit csinál, azt értem, csak nagyon fárasztó. Kicsit többet kell aludnom, több kávét kell innom és ennyi” — jegyezte meg a szakértőknek Máté.

A Házasság első látásra sztárja nem szeretné elveszíteni férjét (Fotó: TV2)

Máté betegesnek nevezte Anastasia viselkedését

Többnyire azért tudom kezelni az ő ragaszkodását, ami néha túl megy bizonyos határokon. Egyébként teljesen ellennék ezzel az egész dologgal, ha ki lenne mondva köztünk, hogy ez egy beteges ragaszkodás, amit én kezelek nagyon jól, sok esetben. Ha hosszú távon ez lesz a kapcsolatunk, akkor nekünk nem lesz kapcsolatunk

— szögezte le a Házasság első látásra szereplője.

Máté később azt is kijelentette, hogy nincs bizalom kettőjük között, mivel Anastasia folyamatosan attól retteg, hogy férje elhagyja majd. Azonban Máté azt is letisztázta, hogy szerinte nem is fog kiépülni közöttük a bizalom, viszont mindent megpróbálnak majd elkövetni érte.