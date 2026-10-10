Házasság első látásra: Megszólalt Renátó a válásról az Origónak!

Egy héttel később érkeztek, ám ugyanennyivel korábban vége is lett a Házasság első látásra kísérletének Renátó és Merci számára. A páros már az elejétől kezdve érezte, hogy nincs meg közöttük egy baráti viszonyhoz elegendő kémia sem. Négy hétig szenvedtek egymás mellett, míg végül a szakértők előtt borult a bili és jelentette ki Renátó, hogy ő nem szeretné felesége mellett folytatni a műsort. Most azonban a férfi lapunknak mesélt a döntésről és Livivel való kapcsolatáról.

A Házasság első látásra szereplői, VV Renátó és Merci a férj miatt váltak el (Fotó: TV2)

Ilyen volt valójában a kapcsolat a Házasság első látásra sztárjai számára

Mercivel sajnos a kezdetektől fogva nem tudtunk semmilyen szinten kommunikálni. Kamerákon kívül egyáltalán nem beszéltünk, a kamerák előtt pedig csak álltam, mint abban a bizonyos erdőben és nem tudtam mit mondani

– mondta lapunknak Renátó.

Azonban a tapasztalt reality szereplő egy ideje már másfele kacsintgat és most azt is elárulta, hogy miért. „Livivel már az első percben megvolt a szimpátia. Nagyon kedves lány, magas érzelmi intelligenciával rendelkezik és külsőleg is nagyon tetszik. Jelen pillanatban viszont még nem tudom, hogy hova fut majd ki ez a történet” – emelte ki a Házasság első látásra szereplője.

A Házasság első látásra 2026-os évadának legnagyobb meglepetése a ValóVilág korábbi szereplőjének és Livinek a kapcsolata (Fotó: TV2)

A párcsere ötletéről is mesélt Renátó

Mindenki iszonyatosan félreértelmezte ezt, mivel nagyon félre is kommunikáltuk ezt Rolanddal. Valójában mi csak szerettük volna jobban érezni magunkat, mint amibe kerültünk. Nyilván érezhető volt, amikor feltettem a kérdést, hogy Lívia nem reagált rá, mivel lehet, hogy ő hajlott volna erre az ötletre. Így megint én lettem a szemét, aki bedobta ezt az ötletet, de lehet, hogy egy swinger klubba kellett volna mennünk és akkor jobb lett volna a kapcsolatunk

– jegyezte meg poénosan.

Renátó és Merci kapcsolata véget ért, azonban könnyen lehet, hogy a férfi így sem fog egyedül távozni a Házasság első látásra műsorából.