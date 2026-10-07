Házasság első látásra: „Utólag bánom” - Merci édesapjának öntötte ki a szívét

A Házasság első látásra utolsó előtti hetében hamar nagy fordulatot vett a műsor, mivel már a tegnapi napon véget ért egy kapcsolat. VV Renátó és Merci már egy jó ideje szenvedett házasságukban és a férfi már egy párcsere ötletét is felvetette a csapatnak. Mivel erre nem érkezett pozitív visszajelzés és Rolit is kizárták a kísérletből, így egyedül maradt. A tegnapi terápián pedig hivatalosan is elváltak Merciék, így most édesapja segített a nőnek.

A Házasság első látásra 2026-os évadában a ValóVilág korábbi szereplője és Merci egy héttel később érkezett, ám ennyivel hamarabb véget is ért kapcsolatuk (Fotó: TV2)

Már a párcsere hallatán kiakadt a Házasság első látásra Mercijének édesapja

Teljesen lesokkolt, ahogy Merci rám zúdította ezt a történetet. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ez lesz. Amikor közölte, hogy Renátó párcserét akart, akkor az volt az első gondolatom, hogy ezt biztos nem akkor agyalta ki, hanem korábban már kinézte ezt a lányt. Nekem ez nagyon fura, hogy akkor végig megjátszotta magát, miközben Merci szeretett volna nyitni felé? Most a szememben teljesen leírta magát Renátó

– mondta a kameráknak az apuka.

Ezek után érkezett csak az igazi fekete leves, amikor a lány elárulta, hogy vége lett a házasságának. Édesapját csak az érdekelte, hogy lánya miért mondott neki igent, miután ennyi minden történt közöttük. „Azért, mert szerettem volna benne a jót meglátni és úgy voltam vele, hogy vigyük végig, ha már csak két hét van hátra” – mesélte apukájának Merci.

VV Renátó teljesen elásta magát Merci édesapjának szemében (Fotó: TV2)

Merci ezek után a kameráknak is elárulta, hogy most mit érez döntésével kapcsolatban

Utólag bánom egyébként, hiszen nemet kellett volna mondanom és akkor kiálltam volna magamért. Most egy ideig nem szeretnék párkapcsolatot és férjhez menni sem akarok. Megéltük azt, hogy gyorsan összeházasodtam és el is váltam. Letudtam négy hét alatt, aztán majd jön az igazi

– jegyezte meg a Házasság első látásra szereplője.

Mercinek látszólag is jól esett, hogy édesapja végig hallgatta és kiönthette valakinek a problémáit, azonban így sem sikerült elérnie, hogy maga mögött tudja ezt a négy hetet. „Még szerintem nem tudtam lezárni Renátóval való kapcsolatunkat. A sérelmek még bennem vannak, azok a kérdések, amiket sokszor feltettem neki és sose érkezett válasz. Ezzel úgy vagyok, hogy majd az idő megszépíti” – jelentette ki Merci.