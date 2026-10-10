Az olvasók döntöttek: ők maradnak együtt a Házasság első látásra párjai közül

Fontos kijelenteni, hogy a szavazás még azelőtt készült, mielőtt kizárták volna Rolit és a szakértők felbontották volna Renátó és Merci házasságát. Így őket is lehetett választani, és voltak, akik úgy gondolták, hogy nekik is van esélyük arra, hogy a Házasság első látásra kísérletének végén igent mondjanak. A legtöbben azonban a szinte biztosra mentek, mivel toronymagasan tudott nyerni az egyik páros, amin valószínű senki nem lepődik meg.

A Házasság első látásra 2026-os évadának legnagyobb sztorija lett Juci és Ján kapcsolata, ami nagy fordulatot vett (Fotó: TV2)

Ők nyerték meg nálunk a Házasság első látásra szavazását

Juci és Ján kapcsolata mindenkit meglepett, beleértve saját magukat is. Minden azzal kezdődött, hogy a menyasszony nemet mondott az oltár előtt, azonban azóta, mint egy tündérmese, olyan a kapcsolatuk. Alig vitáznak bármin, és amikor megjelennek egy közös eseményen, akkor felveszik az apuka és anyuka szerepet. Szeretnek tanácsokat adni másoknak és egyszerűen mindketten kiteljesedtek egymás mellett.

Jánék mellett eléggé lemaradva, de második helyen Máté és Anastasia kapcsolatát tartják esélyesnek az Origo olvasói. A fiatalok között sok viharos vita szokott lenni, azonban ezeket mindig sikerül megbeszélniük a kamerákon kívül. Már a válás ötlete is felmerült, ám csak azért, hogy a kísérleten kívül folytathassák kapcsolatukat. A nézők mindezek ellenére úgy érzik, hogy van jövője a házasságuknak.

Akikben még sokan bíztak, az Maya és Laci. A párosnak nem indult egyszerűen a kísérlet, azonban a többszöri terápia megtette a hatását és az utóbbi időben egyre harmonikusabb a házasságuk. Az utolsó előtti héten a Házasság első látásra nézői úgy gondolják, hogy Maya és Laci egy olyan páros, akik akár hosszabb távon is együtt maradhatnak.

A Házasság első látásra nézői nem bíznak Petra és Joci házasságában (Fotó: TV2)

Jöjjenek a kevésbé esélyes párosok az Origo olvasói szerint

Sokak nagy meglepetésére Joci és Petra viszonylag kevés szavazatot kapott, mivel az utóbbi héten nagyot estek mindketten a nézők szemeiben. Joci ittas eltűnése és Petra visszafogottsága nem nyerte el az olvasók tetszését, ezért őket nem tartják nagy esélyesnek, hogy az utolsó héten pozitív vége legyen házasságuknak.