Házasság első látásra Petrája a kamerák előtt szólt be keményen Jocinak: „Rohadt nagy hazugság volt!”

Pénteken véget ért a Házasság első látásra negyedik évada a TV2-n, ami bőven tartogatott izgalmakat, a kísérlet végén végül egyik pár sem döntött a házasság mellett, de ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy rögtön megszakították volna egymással végleg a kapcsolatot. Például Petra és Joci amellett döntöttek, hogy megpróbálják egy párként tovább folytatni a kapcsolatukat, ám a tegnap esti Aktív Extrában nem úgy tűnt, hogy tombolna köztük a szerelem, sőt...

A Házasság első látásra Petrája és Jocija a döntés napján nemet mondtak a házasságra, de adtak egy esélyt a kapcsolatuknak (Fotó: MATE KRISZTIAN/TV2)

A Házasság első látásra Petrája és Jocija a kamerák előtt feszültek egymásnak

A szombat esti Aktív Extra részét képezte a népszerű reality Kibeszélő műsora, amelyben a negyedik évad több szereplője is tiszteletét tette. Petra és Joci is megjelentek a beszélgetésen, ám nem úgy viselkedtek egymással, mint akik annyira odáig lennének egymásért. A lány így fogalmazott az érzéseiről: „Így visszanézve az egész adást, pár dolgot én változtattam volna magamon. Sokkal határozottabb lettem volna, és nem maradtam volna ilyen sokáig csendben, úgyhogy a döntésemet abszolút nem bántam meg, hogy nemet mondtam. Huszadjára is nemet mondanék” – jelentette ki határozottan Petra.

Ezután a műsorvezető Joci felé fordult, kérve, ő is számoljon be az élményeiről így egy évvel a forgatások után: „Én teljesen jól éltem meg, amit leforgattunk. (...) Talán ha más máshogy viselkedne, akkor talán én is máshogy viselkedtem volna” – foglalta össze szűkszavúan Joci, utolsó mondatával viszont olyan magas labdát adott, hogy a műsorvezető rögtön visszakérdezett:

Más alatt a Petrát érted vagy más szereplőt?

Erre Joci gyorsan rávágta, hogy bárki másra gondolt, nem feltétlenül Petrára.

A Házasság első látásra Kibeszélőjében Petra és Joci is részt vettek (Fotó: MATE KRISZTIAN/TV2)

Petra a mai napig átverve érzi magát

Ezek után jött csak a fekete leves, Petra egyáltalán nem fogta vissza magát, érződött szavaiból a düh és a csalódottság: „Én még mindig azt érzem, hogy nagyon át voltam verve, és a mai napig is egyébként ezt érzem, hogy rohadt nagy hazugság volt számomra az egész kísérlet, és őszintén, azt tudom talán a legjobban mondani, hogy nem tudom, hogy ki a Joci. Rohadtul sajnálom, hogy én bevállaltam azt, hogy a Kármennel ide beüljek, az exével, hogy megvédjem ország-világ előtt, és a mai napig olyan dolgokat kapok tőle, amiknél azt érzem, hogy rohadtul nem jogos és nem érdemlem meg. A kísérlet alatt és most is ugyanezt látom. Nekem nagyon sok minden, kamerákon kívül teljesen máshogy volt kommunikálva, mint amit így a tévében visszahallottam” – foglalta össze csalódottan a lány.