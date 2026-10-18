Házasság első látásra Petrája a kamerák előtt szólt be keményen Jocinak: „Rohadt nagy hazugság volt!”

Pénteken véget ért a Házasság első látásra negyedik évada a TV2-n, ami bőven tartogatott izgalmakat, a kísérlet végén végül egyik pár sem döntött a házasság mellett, de ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy rögtön megszakították volna egymással végleg a kapcsolatot. Például Petra és Joci amellett döntöttek, hogy megpróbálják egy párként tovább folytatni a kapcsolatukat, ám a tegnap esti Aktív Extrában nem úgy tűnt, hogy tombolna köztük a szerelem, sőt...
A Házasság első látásra Petrája és Jocija a kamerák előtt feszültek egymásnak
A szombat esti Aktív Extra részét képezte a népszerű reality Kibeszélő műsora, amelyben a negyedik évad több szereplője is tiszteletét tette. Petra és Joci is megjelentek a beszélgetésen, ám nem úgy viselkedtek egymással, mint akik annyira odáig lennének egymásért. A lány így fogalmazott az érzéseiről: „Így visszanézve az egész adást, pár dolgot én változtattam volna magamon. Sokkal határozottabb lettem volna, és nem maradtam volna ilyen sokáig csendben, úgyhogy a döntésemet abszolút nem bántam meg, hogy nemet mondtam. Huszadjára is nemet mondanék” – jelentette ki határozottan Petra.
Ezután a műsorvezető Joci felé fordult, kérve, ő is számoljon be az élményeiről így egy évvel a forgatások után: „Én teljesen jól éltem meg, amit leforgattunk. (...) Talán ha más máshogy viselkedne, akkor talán én is máshogy viselkedtem volna” – foglalta össze szűkszavúan Joci, utolsó mondatával viszont olyan magas labdát adott, hogy a műsorvezető rögtön visszakérdezett:
Más alatt a Petrát érted vagy más szereplőt?
Erre Joci gyorsan rávágta, hogy bárki másra gondolt, nem feltétlenül Petrára.
Petra a mai napig átverve érzi magát
Ezek után jött csak a fekete leves, Petra egyáltalán nem fogta vissza magát, érződött szavaiból a düh és a csalódottság: „Én még mindig azt érzem, hogy nagyon át voltam verve, és a mai napig is egyébként ezt érzem, hogy rohadt nagy hazugság volt számomra az egész kísérlet, és őszintén, azt tudom talán a legjobban mondani, hogy nem tudom, hogy ki a Joci. Rohadtul sajnálom, hogy én bevállaltam azt, hogy a Kármennel ide beüljek, az exével, hogy megvédjem ország-világ előtt, és a mai napig olyan dolgokat kapok tőle, amiknél azt érzem, hogy rohadtul nem jogos és nem érdemlem meg. A kísérlet alatt és most is ugyanezt látom. Nekem nagyon sok minden, kamerákon kívül teljesen máshogy volt kommunikálva, mint amit így a tévében visszahallottam” – foglalta össze csalódottan a lány.
Joci ezekre a kemény szavakra így reagált: „Nagyon sajnálom, ha ez neki másképp jött le, nagyon sajnálom, ha én átvertem. Nem volt szándékomban átverni őt, és nem is gondoltam, hogy én átverem, de ha ő úgy érzi, akkor sajnálom” – kért elnézést a lánytól.
A műsorvezető arra is kíváncsi volt, hogy újra belevágnának-e a kísérletbe, Petra válasza elég árulkodó volt, ugyanis kiemelte, hogy egy héttel ezelőttig simán újracsinálta volna az egészet ugyanezzel a csapattal és Jocival.
Petrának egyébként az Instagramra feltöltött posztja is elég beszédes volt, amit a döntés napján tett ki csütörtökön. Ebben összefoglalta, mennyire boldog volt, hogy Jocit kapta férjének, imádta vele tölteni minden idejét, és arról is beszámolt, milyen vicces, érzelmes és megértő embert ismert meg a férfi személyében. A végén azonban sejtelmes mondatot írt ki, ami szintén arra utalt, hogy Joci összetörhette végül a szívét: „Azoknak, akik szerint csak szerepet játszottam: higgyétek el, én lennék a legboldogabb, ha ez csak szerep lett volna, akkor most nem sírva írtam volna ezeket a sorokat.”
A Redditen a Kibeszélő show csoportban is aktívan posztolt Petra a saját neve alatt, amelyben szintén utalt arra, hogy Joci rossz fát tehetett a tűzre, de konkrétumokat egyelőre nem írt.
Az Aktív jövő heti adásaiból kiderül, melyik páros kapcsolata hogyan alakult, így további részletek derülnek majd ki Petra és Joci kísérlet utáni életéről is.