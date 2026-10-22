Házasság első látásra: felnőttfilmes miatt szakított Petra és Joci!

A TV2 Aktív mai adásában Petra és Joci álltak kamerák elé, hogy elmeséljék, mi történt velük a kísérlet után. A Házasság első látásra utolsó hetében felbontották a házasságukat a szereplők, azonban megbeszélték, hogy a kamerákon kívül szeretnék folytatni a kapcsolatukat. Úgy tűnt, hogy ennek a döntésnek mindketten örültek, azonban most mindketten tiszta vizet öntöttek a pohárba kapcsolatukat illetően.

A Házasság első látásra 2026-os évadában sokáig úgy tűnt, hogy Petra és Joci kapcsolata sikeres lehet (Fotó: Máté Krisztián/TV2)

A Házasság első látásra párosa kitálalt

Mint ember, iszonyatosan szeretem és szerintem míg élek, szeretni is fogom! Mint ember. Nem sírok, nem sírok!

– kezdte a TV2-nek Petra.

A műsor utáni kibeszélő műsorban komoly mondatok hangzottak el, amiből a nézők arra következtettek, hogy valami nagy dolog történt a színfalak mögött. „Programoztunk, meg ilyenek, és egyik napról a másikra ignorált. Akkor én meg úgy voltam, hogy most itt mi történt? Mi ez az egész?” – jegyezte meg a korábbi feleség, aki ekkor még nem sejtette, hogy pontosan mi is áll a történtek mögött.

Óriási fordulat következett be Petra és Joci kapcsolatában (Fotó: TV2)

Petra elárulta, hogy a műsor sugárzása alatt többször találkoztak

Joci is csak megerősíteni tudta volt felesége állítását.

Többször tényleg ott aludtam nála, de csak aludtunk, szóval nem volt köztünk semmi. Semmi testiség nem volt, szóval szerintem jelzés értékű, ha fiú-lány együtt alszik és nincsen semmi, akkor én azt hittem, hogy ez így működik

– jelentette ki Joci.

Tavasszal pedig eljött a pillanat, hogy végül elvált a Házasság első látásra álompárja.

Ezek után pedig igazán beindultak a történések, mivel Petra gyanakodni kezdett Jocira a találkozások alatt, mivel éppen Rodoszra utazott valakivel. Joci azt mondta, hogy csak egy kollégájával megy, azonban ez nem volt igaz. „Megkérdezte, hogy kivel utazok, és mivel nem akartam őt megbántani, ezért azt mondtam, hogy az egyik kollégámmal és hát végül nem kollégámmal, hanem Vivivel utaztam” – árulta el a férfi.

A Házasság első látásra Jocija egy felnőttfilmes lánnyal jött össze (Fotó: TV2)

Kicsoda is pontosan Vivi?

Egy új nő lépett Joci életébe és bár hiába Petrával követte végig a műsort, alatta már Viviel találkozgatott.

Este találkoztunk, nagyon varázslatos volt. Emlékszem, amikor megláttam, az első gondolatom az volt, hogy ide kevés leszek. Ide én valahogy kevésnek érzem magamat, de aztán úgy voltam vele, hogy tökre elengedtem a dolgot, majd úgy is alakul, ahogy alakul. És jól alakult

– mesélte Joci, aki úgy tűnik, már nyilvánosan is felvállalja új kapcsolatát.