Házasság első látásra: Kézen fogva érkezett a vacsorára Renátó és Lívi! Így reagáltak a többiek

Korábban Lívi és Renátó házasságát is felbontották a Házasság első látásra szakértői, mivel mindkettőjük lépni szeretett volna. Lívi inkább azért, mivel korábbi férje nem vett részt a kísérletben, így őt kizárták, viszont Merci, Renátó volt felesége a mai napon is részt vett a vacsorán. Válás ide vagy oda, a korábbi feleség nem számított arra, hogy egy nappal később Renátó már kézen fogva jelenik majd meg Lívivel.

A Házasság első látásra 2026-os évadában olyan történt, ami korábban még sosem (Fotó: TV2)

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Merci már a többieknek elárulta, hogy Renátó is jelen lesz a vacsorán és még arról is tudott, hogy Lívi is érkezik majd. Arra azonban nem számított, hogy együtt jönnek el a közös találkozóra. Még a szakértők is húzták a szájukat, amikor a páros egymás kezét fogva lépett be az ajtón.

Kicsit vegyes érzelmekkel jövök az utolsó vacsorára, mert izgulok, hogy a többiek mit fognak szólni ahhoz, hogy Renátóval érkezem. Leginkább Tücsitől tartok és egy kicsit Mercitől is

– jegyezte meg a találkozó előtt Lívi.

Mercinek arcára fagyott a mosolya, mivel nem tudott mit kezdeni a ténnyel, hogy volt férje ilyen nyíltan ki meri mutatni, hogy foglalt a szíve. „Azt hittem, hogy majd halál normálisan sétálnak be, ha már együtt érkeznek. Nem gondoltam volna, hogy ezek egy nap alatt, mert ugye tegnap váltunk el, össze tudnak ennyire melegedni” – jegyezte meg Renátó volt felesége.

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Másoknak sem volt szép véleménye az esetről

Azt éreztem a kanapén, hogy nem tudok jó indulattal nézni feléjük. Egyszerűen nem bírtam felfogni, ami előttem zajlik

– mondta a kameráknak Tücsi.

Renátó biztos nem fog jó barátságot ápolni Tücsivel, mivel számára sem szimpatikus a folyamatos gyűlölethullám, amit kap felőle. „Vannak most már olyan személyek ebben a kísérletben, akiket tényleg a hátam közepére nem kívánok. Tücsi és Anastasia is ilyen. Ezzel a folyamatos sugdolózással messziről látszik rajtuk a rosszindulat. Nekem ez nagyon taszító és ilyenkor vissza kell fognom magamat velük kapcsolatban. Legszívesebben visszakérdeznék, hogy most mi a f*szom a bajotok?” – jelentette ki VV Renátó.