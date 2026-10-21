A Házasság első látásra Renátója az Origónak tisztázta, mi a helyzet közte és Lívi között: „Ott tartunk, ahol abbahagytuk”

Tegnap a TV2 Aktív műsorában álltak először kamerák elé Renátóék, akik elárulták, hogy a kísérlet után is folytatták a találkozásokat, ami semmi konkréthoz nem vezetett. Jelenleg nincsenek együtt, de folyamatosan beszélnek és találkoznak egymással. Most pedig lapunk felkereste a Házasság első látásra sztárját, aki elárulta, hogy ez miért alakult ki és kitért arra is, hogy miért nem találja meg életében a boldogságot.

A Házasság első látásra 2026-os évadában VV Renátó megjelenése felkavarta az eseményeket (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői nagyon egymásra találtak

Már a műsor alatt is érezni lehetett, hogy kezd kialakulni a kémia kettőjük között, azonban kapcsolatig ez nem jutott el.

Igazából ott tartunk, ahol abbahagytuk. Úgy gondoltuk a kísérlet után, hogy sokkal többet ér a kettőnk közötti kapcsolat annál, hogy ezt elrontsuk azzal, hogy definiáljuk a viszonyunkat. Nem szerettem volna Lívinek átadni azt a negatív hullámot, ami az első műsorom után ért engem, hogy miattam másokat bántsanak. Megragadtunk most egy ilyen kapcsolatban, ami szerintem borzasztóan jól működik

– mondta lapunknak Renátó.

Tehát kijelenthető, hogy a Házasság első látásra két szereplője nincsen kapcsolatban, ami mindkettőjüknek egy bizonyos szabadságot is ad az ismerkedés terén. „Ha Lívinek vagy nekem jönne valaki, aki több érzést tud kiváltani, akkor természetesen hagynánk ezt az egészet. Addig viszont nem tervezünk semmit, valójában mi most csak vagyunk és létezünk” – jelentette ki a TV2 sztárja.

A Házasság első látásra Renátója nem találja a boldogságot a Való Világ óta (Fotó: TV2)

Renátó korábbi sérelmei miatt nem tud szerelmes lenni?

A Való Világban való szereplése után rengeteg negatív hozzászólást és megjegyzést kapott a férfi, aki akkori szerelmi bánata miatt nagyon padlóra került.

Szeretni tudok és Lívit, mint embert nagyon szeretem, viszont ez a szerelem rész lehet, hogy ki is égett belőlem. Amikor szerelmes vagyok, akkor nekem ő az igazi. Nem számít, hogy az elmúlik majd. Viszont nálam ez nem jött ez az érzés. Nagyon szeretem, mivel magas az érzelmi intelligenciája és egy nagyszerű anyuka is egyben

– jelentette ki Renátó.

A Házasság első látásra szereplője az interjú végén még azt is megemlítette, hogy a korábban megjelenő hírek vele kapcsolatban nem igazak, amelyek azt állítják, hogy a vendégkörének nagy része már nem jár hozzá a műsor miatt. Elmondása szerint nem tudja, hogy honnan jöttek ezek az információk, de köszöni, teljesen jól el van jelenlegi helyzetével.