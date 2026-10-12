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Házasság első látásra

Kellemetlen pillanat a Házasság első látásra forgatásán: Renátó és Lívi kínos helyzetbe hozza Mercit

10 perce
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Újabb fordulatnak lehetünk szemtanúi! Renátó már nemcsak beszél arról, hogy közelebb került Lívihez, hanem a Házasság első látásra utolsó vacsorájára is vele szeretne menni, ahol Mercit egy kínos kérdés fogja várni.
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Házasság első látásrafordulatRenátó

Megkezdődik az összegzés hete a Házasság első látásra idei évadában, így a pároknak hamarosan arról is dönteniük kell, hogyan tovább a kísérlet után. Renátó és Merci házassága ugyan már véget ért, a történetük azonban korántsem zárult le: Lívi felbukkanása ugyanis kihozta a férfiből az őszinte gondolatokat.

A Házasság első látásra sztárja, Renátó barna öltönyben áll az oltárnál.
Házasság első látásra 2026: Renátó eredetileg Mercivel alkotott egy párt (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Renátó megkérte Lívit, együtt érkezzenek az utolsó vacsorára

A Házasság első látásra következő adásában Lívi és Renátó között ismét szóba kerül Merci. Lívi arra kíváncsi, vajon a férfi szerint mit gondolhat róla volt felesége, és hogyan látja azt a helyzetet, hogy ők ketten egyre közelebb kerültek egymáshoz. Renátó meglepő választ adott erre:

Majd elmegyünk az utolsó vacsorára, aztán megkérdezzük tőle. Nem tudom, hogy azt érzi-e most ő, hogy te lenyúltál volna engem. Mert nem volt honnan lenyúlni. Én azt se értem, hogy mi volt nála ez a fellángolás, hogy már a szíve fölött volt a gyűrű hirtelen

 – mondja Renátó, aki korábban határozottan kimondta, hogy nem szeretné folytatni a házasságát, Merci viszont még igent mondott volna a folytatásra.

Lívi színes virágos ruhában mosolyog a kamerának.
Renátó és Lívi között óriási összhang mutatkozik meg (Fotó: TV2)

Renátó a mostani beszélgetésben azt is elmondja, Lívivel egészen másnak érzi a kapcsolatát. A férfi szerint Merci mellett nem tudott igazán kibontakozni, és úgy érezte, hogy ami közöttük történt, az nem volt teljesen őszinte. Lívivel viszont már a kezdetektől kötetlenebbnek és lazábbnak érzi a kommunikációt, mindemellett  egy korábbi randijukon már két puszi is elcsattant.

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Így a Házasság első látásra összegzésének hete már nemcsak arról szólhat, hogy a párok együtt vagy külön folytatják-e. Renátó és Lívi esetében az is kiderülhet, hogy a kísérlet után valóban adnak-e esélyt annak a kapcsolatnak, amely Merci mellett még elképzelhetetlennek tűnt. Az utolsó vacsora pedig minden bizonnyal újabb kellemetlen pillanatokat tartogat, hiszen Renátó már előre jelezte: ott szeretnék megkérdezni Mercit, valóban úgy érzi-e, hogy Lívi „lenyúlta” tőle a férfit.

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