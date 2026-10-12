Kellemetlen pillanat a Házasság első látásra forgatásán: Renátó és Lívi kínos helyzetbe hozza Mercit

Megkezdődik az összegzés hete a Házasság első látásra idei évadában, így a pároknak hamarosan arról is dönteniük kell, hogyan tovább a kísérlet után. Renátó és Merci házassága ugyan már véget ért, a történetük azonban korántsem zárult le: Lívi felbukkanása ugyanis kihozta a férfiből az őszinte gondolatokat.

Házasság első látásra 2026: Renátó eredetileg Mercivel alkotott egy párt (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Renátó megkérte Lívit, együtt érkezzenek az utolsó vacsorára

A Házasság első látásra következő adásában Lívi és Renátó között ismét szóba kerül Merci. Lívi arra kíváncsi, vajon a férfi szerint mit gondolhat róla volt felesége, és hogyan látja azt a helyzetet, hogy ők ketten egyre közelebb kerültek egymáshoz. Renátó meglepő választ adott erre:

Majd elmegyünk az utolsó vacsorára, aztán megkérdezzük tőle. Nem tudom, hogy azt érzi-e most ő, hogy te lenyúltál volna engem. Mert nem volt honnan lenyúlni. Én azt se értem, hogy mi volt nála ez a fellángolás, hogy már a szíve fölött volt a gyűrű hirtelen

– mondja Renátó, aki korábban határozottan kimondta, hogy nem szeretné folytatni a házasságát, Merci viszont még igent mondott volna a folytatásra.

Renátó és Lívi között óriási összhang mutatkozik meg (Fotó: TV2)

Renátó a mostani beszélgetésben azt is elmondja, Lívivel egészen másnak érzi a kapcsolatát. A férfi szerint Merci mellett nem tudott igazán kibontakozni, és úgy érezte, hogy ami közöttük történt, az nem volt teljesen őszinte. Lívivel viszont már a kezdetektől kötetlenebbnek és lazábbnak érzi a kommunikációt, mindemellett egy korábbi randijukon már két puszi is elcsattant.