Kórházba került a Házasság első látásra sztárjának rokona: már 2 hónapja kezelés alatt áll

Akik korábban követték a Házasság első látásra műsorát, nekik nem kell bemutatni Renit és nagypapáját sem, mivel közülük mindenki tudja, hogy Reninek egy nagyon fontos férfi ő az életében. Az elmúlt hetekben azonban kórházban kezelik a 84 éves férfit, akinek jelenleg is stagnál az állapota. Reni az utóbbi időszakban 15 napot töltött Amerikában, ahol végig azon izgult, hogy már nem láthatja többet szeretett papáját.

A Házasság első látásra Renije lelkileg készül a búcsúra (Fotó: Szabolcs László)

A Házasság első látásra sztárja élete egyik legnehezebb időszakát éli

A nagypapám most már lassan két hónapja kórházban van. Stagnál az állapota és sokan tudják, hogy nekem ő egy nagyon fontos szerepet tölt be, mivel ő a legfontosabb férfi az életemben, hiszen édesapám nélkül nőttem fel. Számomra ő az egyetlen stabil apakép

– emelte ki Kovács Reni.

Az influenszer nemrég az Egyesült Államokban nyaralt két hétig, ahol nem tudta kiverni fejéből a kórházban lévő nagypapája gondolatát. „Félve indultam el a nyaralásra, de nagypapám is azt mondta, hogy nyugodtan menjek, mivel élményeket kell szereznem. Tudatosítottam benne, hogy nem teheti meg, hogy addig itt hagy minket. Nagyon hálás vagyok viszont annak, hogy 32 évesen még mindkét nagyszülőmmel tudok beszélni és szerencsére ezt még mindig megtehetem” – jelentette ki a Házasság első látásra korábbi szereplője.

Kovács Reni nagypapája állapotáról nem szeretett volna több részletet megosztani (Fotó: TV2)

Kovács Reni félelme nem igazolódott be

Szerencsére a legrosszabb forgatókönyv nem igazolódott be, de egész nyaralás alatt gyomorgörcsben voltam. Nyilván egy ilyen hosszú idő alatt már a temetés is lement volna, szóval nagyon féltem, hogy ne történjen meg a tragédia

– jegyezte meg a Házasság első látásra sztárja.Nagypapája betegségéről nem szeretett volna Reni részletesebb információkat elárulni, mivel szeretné megtartani a család kérését.Azonban ezt elárulta, hogy míg nagypapája állapota stagnál, még mindig nagyon fél, hogy előbb vagy utóbb bekövetkezik a tragédia.