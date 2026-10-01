Házasság első látásra: Roli felesége megszólalt a kizárásról az Origónak

Tegnap este műsortörténelmi pillanatnak lehettek szemtanúi a nézők a Házasság első látásra műsorában, mivel korábban még senkit sem kellett kizárni a kísérletből. Azonban most a szakértők már nem tudták tovább nézni Roli viselkedését és Lívia tehetetlenségét, így meghozták a döntést. Megkerestük Roli feleségét, Líviát, aki őszintén mesélt a drámai pillanatról és érzéseiről az Origónak.

A Házasság első látásra Rolija elbúcsúzott a szereplőktől és feleségétől is a műsor végén (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Lívije kitálalt férjéről

Kettős érzések voltak bennem. Egyrészről megkönnyebbültem, mivel folyamatosan azt éreztem, hogy elbeszélünk egymás mellett és csak a feszültséget szítjuk. Viszont az is bennem volt, hogy akkor most mit keresek itt? Fura és kellemetlen érzés volt, hogy pár nélkül maradtam

– jegyezte meg Roli felesége.

A drámai pillanat után Juci egyenesen Lívi nyakába ugrott, ami látszólag jól esett neki. „Nagyon jó érzés volt, hogy a szakértők is azt érezték, hogy én szeretnék fejlődni, így maradhatok a kísérletben. Nyilván a többiek reakciója is mosolyt csalt az arcomra, illetve az is, hogy nagyon megkönnyebbültem” – jelentette ki a Házasság első látásra Lívije.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Lívi teljesen egyedül maradt (Fotó: TV2)

Lívinek már előbb leesett, hogy nem fog működni a házassága Rolival

Egyedül azt sajnálom, hogy a nézőknek sokkal később tűnt fel Roli valódi személyisége, mint nekem. Már a nászúton észrevettem, hogy nagyon mások vagyunk. Nem a külsővel voltak gondjaim, azok csak mondvacsinált kifogások voltak, sokkal inkább a személyiségével. Ha valakivel folyamatosan együtt vagy, akkor hamar kiütköznek ezek a problémák és ez nálunk is így történt. Az első eltűnés nagyon megviselt lelkileg, mert szerettem volna ezt a kísérletet vele végigcsinálni és nagyon nyomogatta azokat a gombjaimat, amik érzékenyek

– mondta lapunknak Lívia.

A közösségi médiában megjelenő előítéletek azonban nem esnek jól a Házasság első látásra szereplőjének, aki életében először kapott ekkora nyilvánosságot. „Már próbáltam kizárni ezeket, mivel nyilván nem esnek jól. A legrosszabb, hogy nem tudom elmondani az igazamat, mivel az magyarázkodásnak hatna. Tehetetlen vagyok ezekkel szemben. Furcsának tartom, hogy a nézők sokszor nem hisznek a szakértőknek, hiszen ők sokkal jobban meg tudtak minket ismerni, a szereplőtársaink pedig szintén sokkal több időt töltöttek velünk, mint amennyit végül a televízióban láthatnak” – említette meg Lívi.