Házasság első látásra: Roli a botrányok után mégis visszatérhet a műsorba?

A Házasság első látásra eddigi története során még soha nem fordult elő, hogy a műsor véghajrájára egyedül fordul rá az egyik szereplő. Lívia most pedig pont ezt teszi, mivel férjét, vagy inkább korábbi férjét kizárták a TV2 társkereső sikerműsorából. Miközben a szereplők nagyban készülődtek a vacsorákra, Lívia elárulta a többieknek, hogy valaki, akinek a nevét nem hallották a nézők - de mindenki sejti, hogy ki lehet az - üzenetet küldött neki, hogy szívesen csatlakozna hozzá.

A Házasság első látásra 2026-os évadában Rolinak idő előtt véget ért a kísérlete (Fotó: TV2)

Senki sem számított a Házasság első látásra sztárjának visszatérésére

Egészen két napig senki nem tudott semmit Roliról, mivel nemcsak Líviával, de még Renátóval sem tartotta a kapcsolatot, akivel a végére elég jó barátok lettek. Mindenki azt hitte, hogy biztos elege lett az egészből és a kislányával van a munka mellett. Ennek ellenére viszont úgy tűnik, hogy mégis hiányzik neki felesége és a társaság.

Rám írt tegnap, hogy ő arra gondolt, hogy visszaröppen mellém a kísérletbe

— árulta el a többieknek Livi.

Mindenki meglepődött a Házasság első látásra szereplőjének kijelentésén, mivel sokan abban bíztak, hogy örökre maguk mögött tudhatják Roli személyét.

A Házasság első látásra Rolija helyén csak egy üres tányér látszik (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra vacsoráján egy üres tányér van Livi mellett

Bár az üzenetre adott válasz nem derül ki a hétfői rész előzeteséből, ám az üres étkészlet arra utal, hogy Lívia nem szerette volna, hogy férje megjelenjen az eseményen. Talán attól félt, hogy ismét lejáratja magát mindenki előtt vagy inkább a többieket szerette volna megkímélni.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy ne ő lett volna az est középpontjában, ám most nem férje miatt, hanem Renátóval való furcsa viszonya miatt. Merci egy jó ideje nem néz jó szemmel Livire, ám már az is kiderült, hogy VV Renátó gyakran üzenget neki, és még telefonon is szoktak beszélgetni. Tücsi és Juci pedig rendesen felkérdezik az érintetteket, ahol meglepő módon Livi és Renátó egymást próbálják védeni.