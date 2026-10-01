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TV2

Házasság első látásra: melyik pár maradhat együtt a műsor végén? Szavazás!

19 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Már ötödik hete zajlik a TV2 társkereső sikerműsora. Vajon a Házasság első látásra nézői kiknek jósolnak közös jövőt?
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TV2szavazásHázasság első látásra

A Házasság első látásra műsora óriási sikert aratva közeledik a vége felé. A párosok már több terápián túl vannak és kezd kialakulni mindenki fejében a végső döntés. Többen vannak, akik nagy eséllyel nemet fognak mondani, ám olyanok is akadnak, akik inkább az igen fele hajaznak. A végső döntés előtt azonban sok mindent át kell gondolniuk a szereplőknek, így nagy meglepetés is születhet az utolsó részekben. Lapunk most arra kíváncsi, hogy az olvasók mit gondolnak a párosokról.

A TV2-n óriási sikereket arat a Házasság első látásra mostani évada.
A Házasság első látásra 2026-os évadában a párosok közül sokan már az utolsókat rúgják (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra párosai sok mindenen mentek keresztül

A műsor első hetének legnagyobb történése Juci és Ján esküvője volt, ahol a mennyasszony nemet mondott az oltár előtt. Azóta olyan fordulaton mentek keresztül, amivel lassan kijelenthető, hogy a legstabilabb párosnak tűnnek, akik a végén biztosan igent mondanak. Azonban még sok minden lefolyhat addig a Dunán, mivel a rózsaszín köd többeket elvarázsolhat.

A szöges ellentétük Lívia és Roli, akik már két hete kerülik egymást és alig beszélnek a kötelező találkozókon kívül. Már nagyon hajszálon múlik, hogy az ő kísérletüknek idő előtt vége lesz és a mai bejelentésen is sok múlhat a jövőjükkel kapcsolatban. A szakértők még tudnak varázsolni és akár egy közös jövőképet is tudnak festeni kettőjüknek.

Tücsi és Laci kapcsolata sem a legfényesebb, mivel a férj folyamatos poénkodásával és gyerekes viselkedésével egyre mélyebbre ássa magát felesége szemében, viszont az utóbbi időben egyre jobban működnek együtt a közös feladatokban, ebből kiindulva úgy tűnik, sikerült ráérezniük egymásra. A végső döntésről még nem beszéltek egymás között, így nem lehet megmondani mi lesz majd az ő házasságukkal.

A Házasság első látásra későbbi epizódjaiban már Renátó és Merci is szerepelt.
A Házasság első látásra Renátója berúgta az ajtót és a műsor legmegosztóbb karaktere lett (Fotó: TV2)

VV Renátó megérkezése felkavarta az állóvizet

Renátó és Merci bár csak később indultak neki a kísérletnek, ám mégis hamar eldöntötték mindketten, hogy nem szeretnének barátságnál többet. Mindezen pedig Renátó viselkedése és balhés megnyilvánulásai sem segítenek. A szakértők tátott szájjal figyelték, ahogy a férj pár nap elteltével már a párcserén gondolkodott.

Petra és Joci mesébe illő kapcsolata is holtponthoz ért, mivel a férj az őszinteség helyett inkább felesége érzéseit helyezte előtérbe, megkímélve ezzel a csúnya igazságtól. Petra már megkérdőjelezi eddig magabiztosnak tűnő döntését.

Máté és Anastasia viharos kapcsolata talán a legnagyobb kérdés a Házasság első látásra kísérletében, mivel az egyik pillanatban a legbiztosabbak, a másikban pedig a legproblémásabbak. Az utóbbi időben azonban úgy tűnik, hogy meg tudják beszélni egymás között a problémákat és nem kell közbelépni egy barátnőnek vagy a szakértőknek.

Maya és Laci házassága a kezdeti nehézségek és viták után pedig olyan magabiztos lett, hogy úgy tűnik, mindketten biztosak abban, hogy a kísérlet végén is szívhatják egymás vérét.

Lapunk arra kíváncsi, hogy az olvasók szerint melyik páros lehet a legesélyesebb arra, hogy a végén boldog házasok maradjanak.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

A Házasság első látásra melyik párosa marad együtt?

 

 

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