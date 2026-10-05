A Házasság első látásra sztárja megrázó hírt kapott: Tücsinél daganatos elváltozást találtak

Megrázó pillanatról számolt be a TV2 Házasság első látásra című műsorának sztárja, Gombos Tünde, azaz Tücsi. Egy rutinvizsgálat során daganatos elváltozásokat találtak a melleiben.

Tücsinél daganatos elváltozást találtak / Fotó: TV2

Házasság első látásra Tücsi lesújtó diagnózist kapott

Mint elmondta, december elején szokásos szűrővizsgálaton vett részt, de mivel hormonokat szed az endometriózisomra, mindig megvizsgálják a melleit is. Mint bevallotta, már korábban is tapasztalta, hogy az egyik melle nagyon fáj, de mindig elhessegette a gondolatot, hogy ez problémát jelezhet. Januárban azonban további vizsgálatokra került sor.

A vizsgálat során rögtön három daganatot találtak: a bal mellemben kettőt, a jobban pedig egyet. Ráadásul nem is voltak kicsik. Már ott közölték, hogy a méretük miatt mindenképpen biopsziával is meg kell vizsgálni őket. Ezt a beavatkozást senkinek nem kívánom, mert egy mellbiopszia elképesztően fájdalmas dolog. Konkrétan végigsírtam az egész procedúrát, sőt, a hazavezető utat is. Jó két hét kellett ahhoz, hogy megérkezzenek az eredmények, de maga a várakozás pokoli volt.

- mondta el Tücsi, akivel végül közölték, hogy jóindulatú elváltozásokról van szó, de kontrollvizsgálatokra azért még szüksége lesz.

A 35 éves celeb arról is nyilatkozott, hogy a műsorban rájött, hajlamos belekapaszkodni a problémákba, újra és újra végiggondolni őket, és hosszasan emészteni magát miattuk. Éppen ezért törekszik arra, hogy meglássa a pozitív dolgokat, és inkább azokra koncentráljon a negatívumok helyett - írja a Blikk.