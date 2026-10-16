Házasság első látásra: végre kiderült, Tücsi és Laci tovább folytatják-e a kísérlet végén!

A Házasság első látásra negyedik évadában Tücsi szereplése sok nézőt akasztott ki és Laci a sértődöttségi jeleneteivel sem minden esetben keltett szimpátiát. Ennek ellenére az utolsó előtti héttől kezdve egyre többen kezdték el megkedvelni őket. Most pedig elérkezett az utolsó döntés ideje, amikor is kimondták a boldogító nemet, így innentől kezdve elválnak az ő útjaik.

A Házasság első látásra Tücsije már barátként tekint férjére (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Lacija így tálalta Tücsinek az elutasítást

Örülök, hogy megismerhettem a kedves, empatikus, bátor és kitartó Tücsit, aki velem együtt végigküzdötte a mindennapokat. Sokszor csaltál mosolyt a szám szegletébe és jó volt látni, hogy egyre inkább megnyílsz nekem. Tudom, hogy ez egy nagy lépés volt a számodra, egy jó ember vagy. Viszont azt is tudom, hogy te is és én is másra vágyunk. Kérek szépen egy őszinte ölelést, auf wiedersehn meine liebe Frau

– zárta szavait Laci, aki a beszéd közben letérdelt, de csak azért, hogy bekösse a cipőjét. Tücsi ezt is humorosan fogta fel és jót nevetett a poénon.

Tücsi ezek után a kameráknak értékelte Laci beszédét. „Nagyon jó érzés volt hallani Lacitól azokat a tulajdonságokat, amiket nagyon mélyen elrejtek a férfiakkal szemben. Örültem annak, hogy ő meglátta bennem azokat a pozitívumokat, amiket az elején nem mutattam meg neki. Megdobogtatta a szívemet, amikor jó embernek nevezett” – jegyezte meg.

A Házasság első látásra 2026-os évada Laci és Tücsi döntésével véget ért (Fotó: TV2 Aktív)

Tücsi is szép szavakkal búcsúzott férjétől

Hozzájárultál ahhoz, hogy fejlődjek és tisztábban lássam, hogy ki vagyok és mit szeretnék. Ezt pedig őszinte hálával viszem majd tovább. Én most lezárom a közös történetünket, tiszta lélekkel, tiszta szívvel. Őszintén kívánom neked, hogy találd meg azt az utat, ahol te is ki tudsz majd teljesedni. Köszönöm, hogy megismerhettelek

– mondta Tücsi.

Laci teljesen összetört felesége szavai hallatán. „Azért érzékenyültem el, mert tudtam, hogy most itt van ennek a kísérletnek a vége. Azt hiszem, életem egyik legnagyobb kalandja volt. Nagyon hálás vagyok ennek az egésznek, hogy átélhettem, és utólag nagyon örülök, hogy Tücsi lett a feleségem” – jelentette ki Laci.