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Házasság első látásra

„Nem akarom folytatni a kísérletet!” – Váratlan fordulat Lacinál és Tücsinél!

25 perce
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Zokogva omlott össze az ágyában Tücsi, miután a férje egy kíméletlen beszólással teljesen porba tiporta az önbecsülését. A Házasság első látásra sztárja úgy érzi, elért a határaihoz, és a kamerák mögötti botrány után legszívesebben azonnal feladná a kísérletet.
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Házasság első látásrabalhéválás

A Házasság első látásra elmúlt adásaiban úgy tűnt, Laci és Tücsi kapcsolata végre egyenesbe jött, kifejezetten idilli hangulatban telnek a mindennapjaik. A legutóbbi találkozójuk viszont borzalmas drámába torkollott. A nézők számára egy darabig rejtély lehetett, hogy miért övezi csend és feszengés a páros romantikus, budai randiját. Az igazi okokra később derült fény, amikor Tücsi már otthon, egyedül az ágyában zokogva vallott arról a megaláztatásról, amit a férjétől kellett elszenvednie.

A Házasság első látásra sztárjai szótlanul ültek egymás mellett.
A Házasság első látásra szereplői között ismét nagy volt a feszültség (Fotó: TV2)

Újabb balhé a Házasság első látásra 2026-os évadában

Tücsi az éjszakát Anastasiánál töltötte, így kifejezetten jókedvűen és nyitottan érkezett meg a megbeszélt találkozóra. A hangulat azonban egyetlen pillanat alatt fagypont alá süllyedt, amikor Laci egy kíméletlen megjegyzéssel tiport bele az önbecsülésébe:

 Ma Lacival elmentünk kisvasutazni, jókedvvel érkeztem, viszont ő azt mondta nekem: Hogy előadod itt magad, mekkora sztár vagy, közben meg vonulsz a szatyraiddal a vonatra

 – mesélte könnyek között Tücsi, akit teljesen letaglózott a férje váratlan szurkálódása. Az incidens akkor történt, amikor a stáb nem dolgozott, így a feleségnek magányosan, arcára fagyott mosollyal kellett végigszenvednie a napot: „Nem forogtak a kamerák, de konkrétan így kellett végigcsinálnom a napot, tartom magam, hogy ne bőgjem el magam. Ilyet amúgy senkinek nem mondunk. Folyamatosan azt mondogattam magamnak hazafelé, hogy ez nem rólam szól” – mondta mély fájdalommal a TV2 sztárja, majd kétségbeesésében kiterítette a kártyáit: „Azt érzem, hogy nagyon durván le lettem értékelve, el van b.szva ez az egész. Legszívesebben most állnék fel és mondanám azt, hogy nem akarom ezt, hogy nem akarom folytatni a kísérletet, és hogy mi a f.szt keresek én itt!”

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Az asztrológus megjelenése sem segített rajtuk.
A műsor asztrológusa sem tudta rávezetni őket a helyes ösvényre (Fotó: TV2)

Ők lesznek a harmadik páros, akik feladják a kísérletet?

A durva konfliktus a következő találkozásuk alkalmával sem csillapodik a bejátszó szerint, sőt: Laci ahelyett, hogy bocsánatot kért volna a szavaiért, tovább élezte az indulatokat, és a felesége fejéhez vágta: „Úgy kezeltél, mint egy utolsó kutyát!”

A két fél közötti szakadék mostanra akkorára nőtt, hogy kérdésessé vált a közös jövőjük. Vajon Laci és Tücsi végleg feladják a kapcsolatukat, és idő előtt távoznak a műsorból, csatlakozva a kísérletet már korábban megszakító Renátóékhoz és Roliékhoz?

 

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