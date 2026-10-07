„Nem akarom folytatni a kísérletet!” – Váratlan fordulat Lacinál és Tücsinél!

A Házasság első látásra elmúlt adásaiban úgy tűnt, Laci és Tücsi kapcsolata végre egyenesbe jött, kifejezetten idilli hangulatban telnek a mindennapjaik. A legutóbbi találkozójuk viszont borzalmas drámába torkollott. A nézők számára egy darabig rejtély lehetett, hogy miért övezi csend és feszengés a páros romantikus, budai randiját. Az igazi okokra később derült fény, amikor Tücsi már otthon, egyedül az ágyában zokogva vallott arról a megaláztatásról, amit a férjétől kellett elszenvednie.

A Házasság első látásra szereplői között ismét nagy volt a feszültség (Fotó: TV2)

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Tücsi az éjszakát Anastasiánál töltötte, így kifejezetten jókedvűen és nyitottan érkezett meg a megbeszélt találkozóra. A hangulat azonban egyetlen pillanat alatt fagypont alá süllyedt, amikor Laci egy kíméletlen megjegyzéssel tiport bele az önbecsülésébe:

Ma Lacival elmentünk kisvasutazni, jókedvvel érkeztem, viszont ő azt mondta nekem: Hogy előadod itt magad, mekkora sztár vagy, közben meg vonulsz a szatyraiddal a vonatra

– mesélte könnyek között Tücsi, akit teljesen letaglózott a férje váratlan szurkálódása. Az incidens akkor történt, amikor a stáb nem dolgozott, így a feleségnek magányosan, arcára fagyott mosollyal kellett végigszenvednie a napot: „Nem forogtak a kamerák, de konkrétan így kellett végigcsinálnom a napot, tartom magam, hogy ne bőgjem el magam. Ilyet amúgy senkinek nem mondunk. Folyamatosan azt mondogattam magamnak hazafelé, hogy ez nem rólam szól” – mondta mély fájdalommal a TV2 sztárja, majd kétségbeesésében kiterítette a kártyáit: „Azt érzem, hogy nagyon durván le lettem értékelve, el van b.szva ez az egész. Legszívesebben most állnék fel és mondanám azt, hogy nem akarom ezt, hogy nem akarom folytatni a kísérletet, és hogy mi a f.szt keresek én itt!”