Botrány a Házasság első látásra forgatásán: Az egész társaság nekiment Mátééknak!

Egy közös vacsora elvileg a tapasztalatok megosztásáról és a kötetlen beszélgetésről szólna, a Házasság első látásra utolsó előtti összejövetele azonban egészen más mederben folyt. A társaság figyelme hamar Mátéra és Anastasiára terelődött, akik láthatóan jobban elfoglalták magukat a saját külön világukkal és a folyamatos sutyorgással, mint a többiekkel vagy magával a kísérlettel. A látványos távolságtartás és a háttérben zajló mormogás gyorsan kiverte a biztosítékot a jelenlévőknél, akik nem rejtették véka alá a véleményüket.

A Házasság első látásra szereplői kivonták magukat a beszélgetésből (Fotó: TV2)

Csetepaté a Házasság első látásra 2026-ban

Maya volt az első, aki nyíltan jelezte a fiatal párnak, hogy a viselkedésük kezd kellemetlenné és zavaróvá válni a csapat számára: „Fiatalok, egy picit megtennétek, hogy tekintettel lesztek a többiekre? Beszélgetünk, és nagyon zavaró, hogy csiripeltek” – szólt rájuk még a finomabb próbálkozás fázisában. A figyelmeztetés viszont nem hozott érdemi változást, a különakció a vacsora alatt is ugyanúgy folytatódott. Maya később a kamerák előtt is kifejtette, miért döntött a szembesítés mellett: „Eljutottam arra a pontra, hogy rászóltam Mátéra és Anastasiára, hogy fejezzék be a sutyorgást. Tiszteljenek meg minket azzal, hogy odafigyelnek.” A helyzet a közös étkezés során sem javult, a társaság türelme pedig végérvényesen elfogyott. Juci sem bírta tovább szó nélkül a figyelmetlenséget: „Nem érdekel titeket, hogy másokkal mi van? Annyira zavaró így hallgatni őket...”