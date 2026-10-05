Botrány a Házasság első látásra forgatásán: Az egész társaság nekiment Mátééknak!

Egy közös vacsora elvileg a tapasztalatok megosztásáról és a kötetlen beszélgetésről szólna, a Házasság első látásra utolsó előtti összejövetele azonban egészen más mederben folyt. A társaság figyelme hamar Mátéra és Anastasiára terelődött, akik láthatóan jobban elfoglalták magukat a saját külön világukkal és a folyamatos sutyorgással, mint a többiekkel vagy magával a kísérlettel. A látványos távolságtartás és a háttérben zajló mormogás gyorsan kiverte a biztosítékot a jelenlévőknél, akik nem rejtették véka alá a véleményüket.
Csetepaté a Házasság első látásra 2026-ban
Maya volt az első, aki nyíltan jelezte a fiatal párnak, hogy a viselkedésük kezd kellemetlenné és zavaróvá válni a csapat számára: „Fiatalok, egy picit megtennétek, hogy tekintettel lesztek a többiekre? Beszélgetünk, és nagyon zavaró, hogy csiripeltek” – szólt rájuk még a finomabb próbálkozás fázisában. A figyelmeztetés viszont nem hozott érdemi változást, a különakció a vacsora alatt is ugyanúgy folytatódott. Maya később a kamerák előtt is kifejtette, miért döntött a szembesítés mellett: „Eljutottam arra a pontra, hogy rászóltam Mátéra és Anastasiára, hogy fejezzék be a sutyorgást. Tiszteljenek meg minket azzal, hogy odafigyelnek.” A helyzet a közös étkezés során sem javult, a társaság türelme pedig végérvényesen elfogyott. Juci sem bírta tovább szó nélkül a figyelmetlenséget: „Nem érdekel titeket, hogy másokkal mi van? Annyira zavaró így hallgatni őket...”
A szelíd Ján is elkattant
Ezen a ponton Maya párja, Laci is bekeményített, rövidre zárva a kérdést: „Ha nem érdekel titeket, tényleg ki is lehet menni.” Juci társa, Ján sem hagyta kommentár nélkül a látottakat:„Mintha nem volnátok itt, komolyan gáz.” Juci ezt követően részletesen elmagyarázta, miért bántja őket ennyire a pár magatartása a műsor ezen szakaszában:
Az egy dolog, hogy ők élik a kis világukat, de hogy így vagyunk egy társaságban, megszólalunk, beszélünk a saját dolgainkról, megérzéseinkről, kapcsolatainkról, és hogy őket ez nem érdekli, felháborító
– fakadt ki. A csoportos fellépés hatására Máté belátta a hibát és elnézést kért, ám a háttérben sokkal mélyebb feszültség húzódott. A párosnál ekkorra már betelt a pohár: teljesen elegük lett a műsorból, a forgatási körülményekből, és a válás gondolata is felmerült közöttük. Anastasia reakciója viszont meglepő logikát tükrözött a kialakult helyzetben:
„Én ezt értem, hogy Máténak nem tetszik ez a körülmény és nem szeretne házasságban maradni, viszont ha mi szerelmesek vagyunk és együtt maradunk, miért kéne, hogy elvált nő legyek vagy ő elvált férfi legyen ennyi idősen? Tök értelmetlen szétválni.”
A különös gondolatmenet jól mutatja a köztük lévő bizonytalanságot. Kérdés, hogy a társaság nyomása és a belső ellentétek hova vezetik a kapcsolatot a folytatásban.