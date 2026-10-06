Házasság első látásra: Merci igent mondott, Renátó a válás mellett döntött – A férfi máris Lívivel randizik

A TV2 Házasság első látásra című realityjében a nézők hétről hétre követhetik nyomon, miként próbál meg összekovácsolódni teljesen ismeretlen emberek élete. A szakértők által egymás mellé rendelt párok közül Merci és Renátó kapcsolata az első pillanattól kezdve tele volt nehézségekkel és félreértésekkel. Bár a házasságuk nem indult könnyen, úgy tűnt, hogy a műsorban kapott szakmai segítség és a közös terápiás ülések hozhatnak némi áttörést. A döntés pillanata azonban mégis lezárta a kísérletet számukra – legalábbis abban a formában, ahogyan elkezdték.
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A végső elhatározás előtt mindkét fél visszatekintett az együtt töltött időszakra. Renátó úgy értékelte, hogy képesek voltak méltóságteljesen kommunikálni egymással, a szakértői munka pedig fontos állomásnak bizonyult: „Tudtunk méltóságteljesen beszélni, aztán jött a terápia, az kicsikét erősre sikeredett..” – fogalmazott a férfi, majd hozzátette, hogy ekkor kezdtek el tisztázódni benne a saját igényei és elvárásai a kísérlettel, valamint Mercivel kapcsolatban.
Merci szintén úgy érezte, hogy a pszichológusok jelenlétében elért eredmények valósak voltak: „Szerintem próbáltam nyitni, pozitív voltam hozzá és kedves. A falat, amikor lebontottuk, azt őszintének éreztem az én részemről” – idézte fel. Bár tisztában volt a felhalmozódott sérelmekkel, tiszta lapként tekintett az utolsó beszélgetésre: „Az volt a fejemben, hogy nekem vesztenivalóm nincs, úgy éreztem, a lelkiismeretem tiszta.”
Renátó miatt válik a házaspár
Amikor elérkezett a pillanat, hogy kinyilvánítsák, folytatják-e a házasságot, Merci kapta meg először a szót. Döntését az eddigi út pozitív elemeire alapozta: „A döntésemet úgy hoztam most meg, hogy nagyon gyorsan végiggondoltam az életutunkat, pozitívan gondoltam rá attól függetlenül, hogy értek sérelmek. Én szeretném tovább folytatni a kísérletet, és meglátni Renátóban a jót és a pozitívat...”
Renátó válasza viszont határozott nem volt. Úgy vélte, a kapcsolat alapja már az első napon megroppant, amikor Merci kijelentette, nem ilyen férfira számított. A férfi szerint a lány nyitottsága a terápiás alkalmakon kívül nem volt érezhető:
Nyit, de nem látom a tekintetét a terápián kívül, én ezt nem tudom sajnos megélni, srácok. Tök szerettem volna egy olyan hölggyel belevágni, de ez nem jött össze. Nem tudom, mik a lehetőségeim, de nem szeretném folytatni
– indokolta elutasítását.
A kísérlet ezzel hivatalosan is véget ért Merci és Renátó számára. Míg Merci nehezen viselte a visszautasítást, Renátó szinte azonnal továbblépett: nem sokkal a döntés után felhívta Lívit, hogy randira hívja. Kettejük között már a műsor korábbi szakaszaiban is nyilvánvaló volt a szimpátia, és Renátó nem titkolta, hogy Lívi kifejezetten az esete. Mivel Lívi férjét, Rolit korábban kizárták a kísérletből, a nő egyedül maradt a műsorban, így Renátó előtt most teljesen szabad a pálya.