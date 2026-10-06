Házasság első látásra: Merci igent mondott, Renátó a válás mellett döntött – A férfi máris Lívivel randizik

A TV2 Házasság első látásra című realityjében a nézők hétről hétre követhetik nyomon, miként próbál meg összekovácsolódni teljesen ismeretlen emberek élete. A szakértők által egymás mellé rendelt párok közül Merci és Renátó kapcsolata az első pillanattól kezdve tele volt nehézségekkel és félreértésekkel. Bár a házasságuk nem indult könnyen, úgy tűnt, hogy a műsorban kapott szakmai segítség és a közös terápiás ülések hozhatnak némi áttörést. A döntés pillanata azonban mégis lezárta a kísérletet számukra – legalábbis abban a formában, ahogyan elkezdték.

A Házasság első látásra szereplői eltérően látták a házasságukat, Merci folytatta volna a kísérletet (Fotó: TV2)

Újabb pár vált el a Házasság első látásra 2026-os évadában

A végső elhatározás előtt mindkét fél visszatekintett az együtt töltött időszakra. Renátó úgy értékelte, hogy képesek voltak méltóságteljesen kommunikálni egymással, a szakértői munka pedig fontos állomásnak bizonyult: „Tudtunk méltóságteljesen beszélni, aztán jött a terápia, az kicsikét erősre sikeredett..” – fogalmazott a férfi, majd hozzátette, hogy ekkor kezdtek el tisztázódni benne a saját igényei és elvárásai a kísérlettel, valamint Mercivel kapcsolatban.

Merci szintén úgy érezte, hogy a pszichológusok jelenlétében elért eredmények valósak voltak: „Szerintem próbáltam nyitni, pozitív voltam hozzá és kedves. A falat, amikor lebontottuk, azt őszintének éreztem az én részemről” – idézte fel. Bár tisztában volt a felhalmozódott sérelmekkel, tiszta lapként tekintett az utolsó beszélgetésre: „Az volt a fejemben, hogy nekem vesztenivalóm nincs, úgy éreztem, a lelkiismeretem tiszta.”