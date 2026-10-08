Házasság első látásra: két puszi is elcsattant Renátó és Lívi randiján!

Látszólag nagyon felgyorsultak az események a Házasság első látásra utolsó előtti hetében. Renátónak csupán kedden ért véget Mercivel való házassága, azonban már csütörtökön megtörtént közöttük az első és a második randi is. Lívia eléggé zavarban volt, amit a férfi is érzett, azonban elmondása szerint a gyomorgörcs, ami Rolinál jelen volt, most teljesen eltűnt. Mindketten felszabadultak, hogy kiléptek házasságukból és visszatért beléjük az élet.

A Házasság első látásra 2026-os évadában olyan történt, ami korábban még soha. Egy férj másik feleséggel randizott (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Lívije elárulta, miért jön be neki Renátó

Számomra te vagy az ideálom. Barna szem, barna haj, egy ilyen mediterrán típus. A kísérlet elején elmondtam, hogy ilyen férjet szeretnék, mivel nekem ez a zsánerem. Magabiztos és határozott típus vagy, aki mellett meg tudom élni a nőiességemet

– jelentette ki Lívia a közös randin.

Renátó egy jól kitervelt ötlettel érkezett: egy olyan kártyatrükköt eszelt ki, aminek sikere után két puszi járt Lívitől. Mivel ez sikeresen alakult, egyből mindketten érezték, hogy valami kezd kialakulni közöttük. „Azt érzem, hogy van köztünk kémia. Szerintem ha beraktunk volna egy tojást kettőnk közé, akkor az lehet, hogy hamar rántotta lett volna” – jegyezte meg VV Renátó.

Renátó és Lívi romantikusan táncoltak, amikor Lívi inkább elbújt volna, mivel annyira zavarban volt (Fotó: TV2)

A vacsora végén nem maradhatott el a lassúzás sem

Renátó még a tánc előtt megjegyezte, hogy érzi kiválasztottján, hogy zavarban van. Ezt Lívi is megerősítette a kameráknak.

Kicsit zavarba hoz Renátó azzal, hogy nagyon belém lát és észrevesz dolgokat, amiket nem feltétlen szeretnék kimondani. Ezzel viszont megijeszt, hogy hamar kiadom magam neki

– mondta Lívia.

A tánc után pedig elérkezett az est komoly pillanata, amikor a jövőről kezdett el beszélni a Való Világ korábbi sztárja. „Valószínű, van oka, hogy most itt ülünk. Én érzek kémiát, csak még nem tudom, hogy ezzel mi a helyzet. Szerintem időnk van még kísérleten belül is és kívül is. Ez még kiforrja magát” – emelte ki Renátó és megegyeztek abban, hogy még biztos találkozni fognak kettesben.