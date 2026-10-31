Újra itt a Heidiween: ezek voltak Heidi Klum legőrültebb halloween jelmezei az évek során – Galéria

Ma ismét halloween lázban ég az egész világ, és még a legnagyobb hollywoodi sztárok is őrült, vérfagyasztó és döbbenetes jelmezekben parádéznak. Bár a Kardashian család tagjai, Palvin Barbara és Dylan Sprouse, vagy éppen Paris Hilton is mindig emlékezeteset alkotnak október 31-én, de ahhoz kétség sem fér, hogy a prímet Heidi Klum viszi, aki évről évre annyira kitesz magáért, hogy az ünnepet sok rajongó már csak Heidiweenként emlegeti. Most meg is mutatjuk, milyen kosztümöket öltött magára az elmúlt években.

Heidi Klum Jessica Rabbit jelmeze is hosszú órákon át készült, akárcsak például a tavalyi Medusa kosztüm, ami 10 órát vett igénybe (Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images)

Ha halloween, akkor Heidi Klum neve azonnal eszünkbe jut, hiszen az 53 éves szupermodell számára az év legijesztőbb ünnepe jóval többet jelent néhány töklámpásnál. A világhírű szépség 2000 óta szinte minden évben megrendezi legendás halloween buliját New Yorkban, ahol nemcsak a meghívott hírességek, hanem természetesen ő maga is óriási figyelmet kap. És persze Heidi sosem okoz csalódást! A szőke bombázónak ilyenkor esze ágában sincs a szép külsővel törődni, sőt, épp az a lényeg, hogy a jelmeze minél meghökkentőbb, ötletesebb és olykor ijesztőbb is legyen. A kosztümök között akadt már páva, amiben élő emberek alkották a díszes tollfarkat és a madárlábakat, de óriási giliszta is, ahol még azt sem lehetett látni, hogy a modell van a jelmezben.

Heidi Klum 2026-os buliján még magasabban van a léc a tavalyi hiperrealisztikus fejtorta után (Fotó: NOAM GALAI/Getty Images)

Heidi Klum halloween bulija előtt lehetetlen megjósolni az idei jelmezt

Az elmúlt két és fél évtized során a modell választott már filmkaraktereket, mint E.T., Fiona hercegnő vagy Jessica Rabbit, de különböző kultúrák fontos alakjait, mint Kali, Medusa és Kleopátra, vagy éppen tipikus halloweeni alakokat, némi heidis csavarral, mint a zombi anyuka, zombi űrlény és a vérfarkas Michael Jackson Thriller klipjéből. Így hát szinte lehetetlen lenne megmondani előre, hogy kinek vagy minek a bőrbe bújik, az azonban valószínű, hogy már készülődik, hiszen az elmúlt évekbeli jelmezeit mind sok órás munka volt elkészíteni, és egytől egyig profi munka volt mindegyik. És bár a leleplezésig kénytelenek vagyunk várni, kattints addig a galériánkra és gyönyörködj Heidi Klum jelmezeinek elképesztő részleteiben a korábbi évekből!