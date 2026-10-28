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Operettszínház

Gyászol az Operettszínház: elhunyt Hidvégi Miklós

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Elhunyt a Budapesti Operettszínház 70-es, 80-as éveinek egyik meghatározó alakja, Hidvégi Miklós. A színház egy bejegyzésben emlékezett meg a sokoldalú művészre, aki a Kossuth-díjas Oszvald Marika férje volt.
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OperettszínházHidvégi MiklósOszvald Marika

Kányádi Sándor soraival búcsúztatta a Budapesti Operettszínház Hidvégi Miklóst. A színház szerdai bejegyzése szerint az operettsztár az intézmény 70-es, 80-as éveinek egyik meghatározó alakja volt.

Elhunyt Hidvégi Miklós
Elhunyt Hidvégi Miklós. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elhunyt Hidvégi Miklós

A bejegyzés szerint a sokoldalú színművész 1974-es diplomázása után Kecskeméten kezdte karrierjét, majd a Fővárosi Operettszínház közkedvelt táncoskomikusa lett, emlékezetes alakítást nyújtva többek között a Csárdáskirálynőben, a Marica grófnőben, a Cirkuszhercegnőben, A mosoly országában és A víg özvegyben.

Egyik kiemelkedő szerepe volt Offenbach Boccacciójában Leonetto, vagy a Hegedűs a háztetőnben Fegyka.

- emelte ki a színház.

Nemcsak szereplőként, de koreográfusként is kipróbálta magát a Fényes Szabolcs által megzenésített Csiky Gergely-vígjátékban, A nagymamában.

A 90-es évektől saját magántársulatot vezetett producerként és rendezőként, amellyel nemzetközi sikereket ért el. Pályája utolsó szakaszában a békéscsabai Jókai Színházban állított színpadra klasszikus operetteket.

Hidvégi Miklós magánéletében is meghatározó szerepet játszott az operett világa, ugyanis felesége, Oszvald Marika, a Budapesti Operettszínház Kossuth-díjas művésznője volt.

 

 

 

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