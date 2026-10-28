Gyászol az Operettszínház: elhunyt Hidvégi Miklós

Kányádi Sándor soraival búcsúztatta a Budapesti Operettszínház Hidvégi Miklóst. A színház szerdai bejegyzése szerint az operettsztár az intézmény 70-es, 80-as éveinek egyik meghatározó alakja volt.
Elhunyt Hidvégi Miklós
A bejegyzés szerint a sokoldalú színművész 1974-es diplomázása után Kecskeméten kezdte karrierjét, majd a Fővárosi Operettszínház közkedvelt táncoskomikusa lett, emlékezetes alakítást nyújtva többek között a Csárdáskirálynőben, a Marica grófnőben, a Cirkuszhercegnőben, A mosoly országában és A víg özvegyben.
Egyik kiemelkedő szerepe volt Offenbach Boccacciójában Leonetto, vagy a Hegedűs a háztetőnben Fegyka.
- emelte ki a színház.
Nemcsak szereplőként, de koreográfusként is kipróbálta magát a Fényes Szabolcs által megzenésített Csiky Gergely-vígjátékban, A nagymamában.
A 90-es évektől saját magántársulatot vezetett producerként és rendezőként, amellyel nemzetközi sikereket ért el. Pályája utolsó szakaszában a békéscsabai Jókai Színházban állított színpadra klasszikus operetteket.
Hidvégi Miklós magánéletében is meghatározó szerepet játszott az operett világa, ugyanis felesége, Oszvald Marika, a Budapesti Operettszínház Kossuth-díjas művésznője volt.