Gyászol az Operettszínház: elhunyt Hidvégi Miklós

Kányádi Sándor soraival búcsúztatta a Budapesti Operettszínház Hidvégi Miklóst. A színház szerdai bejegyzése szerint az operettsztár az intézmény 70-es, 80-as éveinek egyik meghatározó alakja volt.

Elhunyt Hidvégi Miklós. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Elhunyt Hidvégi Miklós

A bejegyzés szerint a sokoldalú színművész 1974-es diplomázása után Kecskeméten kezdte karrierjét, majd a Fővárosi Operettszínház közkedvelt táncoskomikusa lett, emlékezetes alakítást nyújtva többek között a Csárdáskirálynőben, a Marica grófnőben, a Cirkuszhercegnőben, A mosoly országában és A víg özvegyben.

Egyik kiemelkedő szerepe volt Offenbach Boccacciójában Leonetto, vagy a Hegedűs a háztetőnben Fegyka.

- emelte ki a színház.

Nemcsak szereplőként, de koreográfusként is kipróbálta magát a Fényes Szabolcs által megzenésített Csiky Gergely-vígjátékban, A nagymamában.

A 90-es évektől saját magántársulatot vezetett producerként és rendezőként, amellyel nemzetközi sikereket ért el. Pályája utolsó szakaszában a békéscsabai Jókai Színházban állított színpadra klasszikus operetteket.

Hidvégi Miklós magánéletében is meghatározó szerepet játszott az operett világa, ugyanis felesége, Oszvald Marika, a Budapesti Operettszínház Kossuth-díjas művésznője volt.